苗栗第8處身障小作所啟用 「希望工坊」後龍揭牌

▲身心障礙者日間作業場所「希望工坊」揭牌。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣第8處身心障礙者小型作業所「希望工坊」今天在後龍鎮揭牌，縣長鍾東錦上午到場與學員們一起手作洛神花果乾加工，並品嘗洛神花茶。鍾東錦特別感謝議員林寶珠提供房子作為身心障礙者日間作業場所，希望有需要的鄉親可以到希望工坊，除了學習生活能力，也有機會學到一技之長，為踏入職場就業做準備。

▲縣長與學員們一起手作洛神花果乾加工。

縣府社會處指出，全縣有約3000名心智障礙民眾，縣府深切體認身心障礙者及其家庭的需求，為避免身心障礙者因年齡增長及家庭照顧能力退化而面臨生活困境，積極向衛生福利部社會及家庭署爭取資源，布建日間作業服務據點，自101年起至今，已爭取社家署獎助2446萬餘元，先後在苗栗、頭份、竹南及通霄設立7處「小作所」據點，第8處後龍「希望工坊」由中央獎助268萬1487元、縣府自籌7萬4400元，並於今天啟用。

縣長鍾東錦、縣府社會處長張國棟、議長李文斌及地區議員們上午到場，與社團法人苗栗縣希望之春溫馨關懷協會理事長唐時聰一起為「希望工坊」揭牌，苗栗縣特殊教育關懷協會的「無礙天使」特別準備舞蹈表演，社團法人中華民國全國特教園區永續關懷協會也帶來祥獅獻瑞表演熱鬧慶祝。

縣長鍾東錦稍後也與「希望工坊」學員們一起動手做洛神花果乾加工，學員特地準備自己親手製作的洛神花茶請縣長喝，鍾縣長喝完後讚不絕口，當場要求續杯，讓學員相當興奮受到肯定。鍾縣長並頒發感謝狀謝謝林寶珠議員提供房子作為身心障礙者日間作業場所，讓需要的鄉親可以受到更好的照顧。

位於後龍鎮大庄里成功路126號的「希望工坊」，是全縣第8處社區式日間作業設施，縣府委託社團法人苗栗縣希望之春溫馨關懷協會承辦，提供週一至週五上午8時至16時的服務，每週作業活動共計20小時。如有相關諮詢需求，可逕洽承辦單位：社團法人苗栗縣希望之春溫馨關懷協會，電話：037- 720662。

縣長鍾東錦感謝中央補助經費，他表示，縣府會持續在各區域建置身心障礙者小型作業所，讓每個身心障礙者都受到照顧，除訓練生活自理能力，也可以學習一技之長，為進入職場前做準備，並減輕家庭的負擔。