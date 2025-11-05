苗栗精障協作桐心會所揭牌

苗栗縣第三個精神障礙者協作模式服務據點桐心會所，五日上午在銅鑼鄉朝陽村揭牌啟用。 （記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗縣第三個精神障礙者協作模式服務據點-桐心會所，五日上午在銅鑼鄉朝陽村揭牌啟用，所有會員在會所內都將享有平等參與內部會議、分工、發言的權利，一起生活、建立信心、產生歸屬感。

苗栗縣身心障礙者約有三萬四千多人，其中慢性精神患者約有二二０四人，占身障者約百分之六，縣府社會處為打破社會大眾對精神障礙者刻板印象，在社區中有個避風的港灣，爭取衛福部補助辦理精神障礙者協作模式據點計畫，一一一年在苗栗市開辦第一個精神障礙者協作模式據點-築心會所 、一一三年在竹南鎮開辦第二個會所-合心三角會所，五日揭牌的是第三個會所桐心會所。

廣告 廣告

苗栗縣第三個精神障礙者協作模式服務據點-桐心會所，設在銅鑼鄉朝陽村十鄰朝東五十-六號，內部空間約五十坪，由縣府委託苗栗縣迦南身心障礙福利促進會承辦，開辦費共計三九三萬一三七六元，其中，衛福部補助三七三萬五一六二元，縣府自籌十九萬六二一四元。

縣長鍾東錦表示，許多精神康復者不敢走出家門，尤其偏鄉地區，家庭支持相對薄弱，導致精神康復者無法接觸外界，希望任何程度的精神康復者及家人，一起參加會所的活動，大家一起生活、建立信心、產生歸屬感。

身障服務科說明，該會所的成立是為提供一個支持性的社群環境，協助患有慢性精神疾病者恢復社交技能、工作能力和自尊心，最終順利回歸社區生活，且屬於非住宿性質，會員通常在白天或特定時間到會所參與活動。