苗栗紅牌重機「闖紅燈」慘遭賓士撞飛 男騎士腦震盪全身傷

苗栗竹南鎮公義路與正義路口5號上午7點多發生一起嚴重車禍！一名石姓重機騎士疑似搶快闖紅燈，與正在左轉的林姓賓士車駕駛發生碰撞，導致騎士被撞飛，在空中滯留數秒後才墜地，重機也在地面上滾了好幾圈。騎士雖然戴著全罩式安全帽，但仍造成腦震盪及全身多處擦挫傷，所幸經送醫後確認無生命危險。警方呼籲所有用路人切勿搶快，應遵守交通燈號，以免造成嚴重後果！

事故造成騎士整個人被撞飛，導致腦震盪及全身多處擦挫傷。(圖／TVBS)

苗栗竹南鎮5號早上7點多發生一起嚴重車禍，在公義路與正義路交叉口，一名石姓重機騎士疑似搶快闖紅燈，與正在左轉的林姓賓士車駕駛發生碰撞。這起事故造成騎士整個人被撞飛，導致腦震盪及全身多處擦挫傷，所幸經送醫後確認無生命危險。事故發生時，直行車輛已全數停止，白色賓士車才從待轉區起步，而黑色重機卻無視號誌，從最內側車道疾駛而來，釀成悲劇。

騎士雖戴著全罩式安全帽，躺在地上，但意識仍然清醒。(圖／TVBS)

事故現場畫面顯示，兩車相撞瞬間，重機騎士直接被撞飛，在空中滯留數秒後才墜地，重機也在地面上滾了好幾圈。救護車抵達現場時，騎士雖戴著全罩式安全帽，躺在地上，但意識仍然清醒。警方趕到現場關心騎士傷勢，並在附近發現被撞飛的紅牌重機。

石姓重機騎士發生碰撞，造成腦震盪、背部及四肢擦傷，送醫後確認無生命危險。(圖／TVBS)

竹南分局大同派出所長陳瑞昌表示，林姓男子駕駛自小客車左轉時，與疑似闖紅燈直行的石姓重機騎士發生碰撞，造成石男腦震盪、背部及四肢擦傷，所幸送醫後確認無生命危險。

白色賓士車才從待轉區起步，而黑色重機卻無視號誌。(圖／TVBS)

警方呼籲所有用路人在經過路口時切勿搶快，應該遵守交通燈號，才能避免傷害自己和愛車。這起事故再次提醒大家，交通規則的存在是為了保障所有人的安全，一時的搶快可能導致嚴重的後果。

