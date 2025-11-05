苗栗紅牌重機「闖紅燈」慘遭賓士撞飛 男騎士腦震盪全身傷
苗栗竹南鎮公義路與正義路口5號上午7點多發生一起嚴重車禍！一名石姓重機騎士疑似搶快闖紅燈，與正在左轉的林姓賓士車駕駛發生碰撞，導致騎士被撞飛，在空中滯留數秒後才墜地，重機也在地面上滾了好幾圈。騎士雖然戴著全罩式安全帽，但仍造成腦震盪及全身多處擦挫傷，所幸經送醫後確認無生命危險。警方呼籲所有用路人切勿搶快，應遵守交通燈號，以免造成嚴重後果！
苗栗竹南鎮5號早上7點多發生一起嚴重車禍，在公義路與正義路交叉口，一名石姓重機騎士疑似搶快闖紅燈，與正在左轉的林姓賓士車駕駛發生碰撞。這起事故造成騎士整個人被撞飛，導致腦震盪及全身多處擦挫傷，所幸經送醫後確認無生命危險。事故發生時，直行車輛已全數停止，白色賓士車才從待轉區起步，而黑色重機卻無視號誌，從最內側車道疾駛而來，釀成悲劇。
事故現場畫面顯示，兩車相撞瞬間，重機騎士直接被撞飛，在空中滯留數秒後才墜地，重機也在地面上滾了好幾圈。救護車抵達現場時，騎士雖戴著全罩式安全帽，躺在地上，但意識仍然清醒。警方趕到現場關心騎士傷勢，並在附近發現被撞飛的紅牌重機。
竹南分局大同派出所長陳瑞昌表示，林姓男子駕駛自小客車左轉時，與疑似闖紅燈直行的石姓重機騎士發生碰撞，造成石男腦震盪、背部及四肢擦傷，所幸送醫後確認無生命危險。
警方呼籲所有用路人在經過路口時切勿搶快，應該遵守交通燈號，才能避免傷害自己和愛車。這起事故再次提醒大家，交通規則的存在是為了保障所有人的安全，一時的搶快可能導致嚴重的後果。
更多 TVBS 報導
凌晨闖紅燈直衝不煞車！36歲女撞飛機車騎士 騎士身亡
慢車道2機車擦撞！ 1騎士彈飛快車道被壓車底命危送醫
40歲男遭水泥車輾斃！「2大車接續右轉」自行車騎士捲車底
基隆驚悚車禍「差點掃向行人」！白車跨雙黃線撞騎士肇逃15分鐘才回
其他人也在看
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」 全球500輛、全台僅2輛
美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產
汽車產業正面臨前所未有的全球競爭，福特汽車執行長Jim Farley警告，中國汽車製造商的崛起恐怕將對美國汽車產業構成毀滅性威脅。Farley指出，中國品牌在電動車領域的發展速度與技術優勢，已遠遠超越大多數西方車廠，而這股浪潮若無有效防範，可能讓「每一家美國車廠走向滅亡」。這樣的言論，不僅反映了汽車產業的結構性改變，也揭露了中美之間在技術與產能上的激烈競爭態勢。福特執行長嚴正警告，若是美國品牌再不試著在技術方面突破，可能很快就會被中國品牌擊敗。Farley認為，中國汽車品牌所構成的挑戰已超越1980年代日本車廠席捲美國市場的時期。他指出，中國目前已有足夠的生產能力，足以供應整個北美市場，若進軍美國市場，極有可能讓現有的美國車廠全數出局。這與當年日本尚未具備如此規模化產能的情況大不相同。Farley甚至以自己日常駕駛小米SU7為例，說明中國品牌在實用性與科技融合上的實質優勢。他直言：「這次的情勢與當年日本車潮類似，但卻是加了類固醇的版本。」 在技術層面，Farley表示，中國品牌的車載科技已處於領先地位，無論是華為還是小米，都已經讓中國車款的數位體驗遠超西方同業。他指出，進入中國車款時，Carture 車勢文化 ・ 1 天前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
Honda 全新入門 SUV 特仕亮相！專屬套件強化越野風格 售價同步揭曉
Honda 近日在印度為全新入門休旅 Elevate（日規稱 WR-V）追加 ADV Edition 特仕版，透過專屬外觀內裝配備強化粗獷越野氣勢，當地開價 152.9 萬盧比（約台幣 53 萬元），以實惠價格提供一個更具戶外風格的入門 SUV 選擇。自由時報汽車頻道 ・ 5 小時前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
2025年11月新車預告：Hyundai Inster預告發表、Mitsubishi XForce 國產休旅登場，Luxgen n5即將亮相、KYMCO 油電新車年底前哨戰開打！
時序進入11月，2025年正式進入最後衝刺階段。本月份的台灣車市焦點集中在競爭最激烈的 CUV 跨界休旅級距，由確定發表的Hyundai Inster純電小休旅，對上即將展開預售的Mitsubishi XForce國產新戰力。此外，先前鴻海在法說會確認Model B的量產型Luxgen n5第四季登場，有望在11月中旬的鴻海科技日正式現身，以及KYMCO預告將在米蘭車展發表的全新油電速克達，都讓11月的車壇值得期待！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
桃園捷運綠線列車測試範圍擴大 北段五站直通機場捷運！
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，在張善政市長帶領的捷運團隊積極推動下，今（114年11月4日）日正式宣布，綠線列車進一步擴大...FTNN新聞網 ・ 1 天前
平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？
過去以平價車見長的豐田，為什麼要打造出在中國市場喊價可達1600萬台幣的超高級車？天下雜誌 ・ 1 天前
72 萬元起！CMC 新推 J SPACE 8 座旗艦型
CMC正式推出搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統的J SPACE 8人座旗艦型，挑戰市場最親民的8人座價格，建議售價72萬元，若搭配貨物稅減徵最高10萬優惠，更僅需62萬元。2GameSome ・ 1 天前
Kymco 米蘭車展發表三大戰略新車：People R Hybrid 125｜Agility NX 125｜X-TERA 350
2025 年米蘭國際二輪車展 (EICMA) 於米蘭時間 11 月 4 日盛大開幕！全球專業機車品牌 KYMCO 光陽集團今年盛大展出多台新世代車款，展現國際品牌頂級研發實力與品牌創新能量，吸引國際媒體與車迷人潮擠爆展區，現場盛況空前。光陽更在本次車展上發表油電水冷白牌「People R Hybrid 125」，及綠能新選擇智慧簡約白牌車款「Agility NX 125」；黃牌代表則派出當家旗艦跨界大羊「X-TERA 350」為米蘭車展展開序幕。2GameSome ・ 7 小時前
Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE
Written by: Bear熱情與專業知識結合在一起，共同創造出非凡的作品。義式先鋒代表Maserati創立110週年以來，在汽車造車工藝的旅途中與時代並行，持續為收藏家們打造獨一無二的藝術品，在4月正式發表成立Officine Fuoriserie全新創作工坊後，今日於義大利的汽車谷(Motor Valley)，誕生了一座全新的汽車工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE。CarStuff 人車事 ・ 17 小時前
極致操控的代價 Mugen全套改裝比Civic Type R全車還貴！
儘管Honda Civic Type R已退出歐洲市場，但這輛車在日本依然熱賣，而熱血車迷的目光也轉向了本土改裝名廠Mugen的最新力作：一套全面升級的Group B套件。這組套件不僅為Type R注入更兇悍的視覺張力與賽道級性能，更以總價超過新車本體的代價，直接把這款熱血掀背車推向另一個殿堂，對於渴望更強烈駕駛感受與專屬身份的車主來說，這份豪華可說是專為熱血玩家量身打造。Mugen推出Civic Type R全套改裝套件，整套價錢加總比一輛Type R還要貴。Mugen Group B套件最搶眼的莫過於其賽車風格濃厚的空力套件，包括前保桿延伸件、大型前分流器、GT3風格前葉子板通風口、側裙、碳纖維引擎蓋、大型尾翼與後擴散器，每一處都充滿激進的賽道氣息。Mugen表示，這些升級讓車輛下壓力提升至原廠的三倍，同時透過碳纖維結構，整體減重高達38公斤。此外，車尾中央單出排氣口設計亦與標準版不同，突顯其獨特性。 雖然動力系統未作內部強化，原廠的2.0升渦輪四缸引擎維持不變，但Mugen提供了碳纖引擎蓋飾板與重量僅有原廠一半的鈦合金排氣系統。這組排氣不僅進一步減輕8.75公斤重量，更聲浪飽滿、Carture 車勢文化 ・ 7 小時前
EX30 CC與XC60改款明上半年引進，EX90同步預告明下半年導入
Volvo Cars Taiwan宣示2026年將會有多款新車引進，預計於第一季導入新款XC60，上半年為EX30車系增加EX30 Cross Country以及搭載LFP磷酸鐵鋰電池的入門車型，並且規劃在年底前導入搭載800V動力系統的新世代EX90。地球黃金線 ・ 1 天前
Kia 1-10月銷售突破8,600台，逆勢成長再創歷史新高紀錄！
Kia總代理台灣森那美起亞在台深耕邁入第十一年，不僅為台灣消費者帶來新世代的產品陣容，更積極佈建及升級全台服務網絡。近期台灣森那美起亞更榮獲有商界奧斯卡獎之稱、由中華民國全國商業總會所頒發之第79屆金商獎「優秀外商」的殊榮(註1)，這不僅是Kia總代理台灣森那美起亞繼2017年首獲此獎後，第二度獲得此殊榮，更是今年唯一獲得此殊榮的汽車品牌！ 同時，Kia在台銷售也傳來捷報，Kia全車系在10月份創下842台的領牌數，不僅較去年同期成長近14%(註2)；今年1-10月更以累計8,606台的銷售佳績，在今年1-10月總市場累計衰退約13%的大環境下，成為少數維持逆勢正成長的汽車品牌之一，並再創歷史…CarFun玩車誌 ・ 4 小時前
Lexus 熱門豪華休旅 NX 粗獷氣勢升級！化身戶外露營車投奔大自然
2025 年 SEMA 汽車零配件展已在今（11/5）日盛大開幕，帶來許多精彩可期的改裝作品，其中日本知名汽車內裝供應商 Hayashi Telempu 也精心打造一輛客製化 NX，結合 Lexus 精緻設計及戶外元素，為日系豪華休旅開創出全新價值。自由時報汽車頻道 ・ 6 小時前
進擊國產小型SUV市場 中華三菱XForce預售啟動
●外觀採Mitsubishi最新Dynamic Shield設計語彙 ●頂規標配10.25吋數位儀錶+12.3 […]車訊網 ・ 1 天前
孩子的專屬自駕座駕 Toyota Kids Mobi讓未來上學更自主
在2025年日本移動展（Japan Mobility Show）上，Toyota展示了一系列未來感十足的概念產品，而其中最吸睛的，莫過於名為「Kids Mobi」的自動駕駛電動車。這款專為兒童設計的迷你泡泡車，不僅外型如動畫角色般討喜，更標榜安全、AI輔助與全自動駕駛功能，挑戰傳統學童接送方式的想像，也引發對兒童交通安全與科技自主的未來討論。Kids Mobi是一輛具有自動駕駛功能的概念車款，挑戰傳統學童接送方式的想像。Kids Mobi外型圓潤，車身如同玩具一般，配備封閉式車輪、會變換表情的LED「眼睛」與耳朵造型的感測器，整體彷彿一個會動的卡通角色。車頂透明罩可以向上掀起，露出內部專為身高130公分以下兒童設計的單人座艙。小朋友一旦進入車內，車門自動關閉，名為「UX Friend」的AI助手便會啟動，不僅負責對話娛樂，也協助整趟乘車過程。這款車明確針對孩子「想要自由移動」的需求而設計，Toyota表示：「不只是大人想要開車與獨立時間，孩子們也渴望移動自由，有屬於自己的『夥伴』。」Kids Mobi就是為了滿足這個心理與實際需求而生的產品雛形。 Kids Mobi主要依靠自動駕駛技術Carture 車勢文化 ・ 1 天前
更銳利的外型、更聰明的科技 Hyundai Venue N Line全新亮相
在全球車壇持續向休旅車型傾斜的潮流中，Hyundai不僅沒有忽略小型SUV市場，還進一步為其入門級車款Venue打造更具運動感與科技感的升級版本。最新發表的Venue N Line在印度市場登場，這款定位介於日常代步與性能之間的跨界小休旅，透過重新設計的外觀、更現代化的座艙佈局以及保留熱血核心的動力設定，展現了Hyundai對於年輕市場與駕馭樂趣的持續關注。Hyundai Venue N Line全新亮相，在外觀上擁有更為熱血的動感氛圍。新一代Venue N Line相較於前代顯得更為方正與具侵略性，整體設計語言與更高階的Creta N Line相呼應。前保桿採用更大的進氣口設計，搭配黑化水箱護罩與類似雙翼的下方擾流板，視覺張力十足。車側則透過17吋鑽石切割鋁圈、紅色卡鉗與車身同色輪拱營造出強烈的運動氛圍，尾部則搭載更具跑格的擴散器與雙出排氣尾管。 除了空力套件，Venue N Line在細節上也處處展現N系列專屬的性能標誌，包括水箱罩、葉子板、輪圈中心蓋以及尾門上的N Line徽飾，進一步與一般版本的Venue有所區隔，這不僅提升視覺質感，也讓整體設計向性能取向靠攏，即便這是一台小型Carture 車勢文化 ・ 1 天前
不僅樣貌煥新！新年式Toyota Corolla GR家族給你堪比改款的戰力升級
Written by: BearToyota Corolla自1966年問世以來，一直都是Toyota品牌的基礎「打底」車款，最初發售時正值日本經濟高速成長期，擁有自己的車輛對於當時的年輕人來說象徵著身份與地位，而Toyota Corolla從那時起，就是年輕人購車的首選，至今也都是如此。所以，在不同時期不同世代中，Toyota多會針對年輕人的喜好，在Corolla車系中所有不同車款中推出一些具運動感的版本，但大多是針對外觀的升級居多。CarStuff 人車事 ・ 1 天前