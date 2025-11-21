苗栗縣三義雙湖社區綠色照顧掛牌 展現「香氛幸福照顧」農村典範

▲雙湖社區活化原台鐵圍籬荒地，營造兼具農業及療育的不彎腰菜園。

【記者 洪美滿／苗栗 報導】農業部農村發展及水土保持署今（21）日於苗栗縣三義鄉雙湖社區舉辦綠色照顧社區掛牌儀式，肯定社區長期推動在地照顧的成果與努力。

農村水保署表示，「農村綠色照顧計畫」自推動以來，致力於建構以社區為基礎的照顧網絡，整合農村人力、場域與產業資源，讓長輩在熟悉的生活環境中獲得照顧，也讓青壯年能返鄉投入服務，計畫推行至今，已協助全國超過302個農村社區建立綠照模式，實現「生活即照顧」的理念，促進農村健康老化與世代共融。

廣告 廣告

▲農村水保署陳俊言署長親自至苗栗縣雙湖社區參與農村社區綠色照顧掛牌儀式。

此次掛牌儀式不僅是肯定雙湖社區的努力，也代表其照顧服務模式邁向制度化與永續化的重要里程碑。綠色照顧掛牌不只是榮耀的象徵，更是農村照顧扎根的見證，透過掛牌讓更多人看見社區夥伴的付出與農村最真摯的溫度。也期盼各地社區能以雙湖為榜樣，持續深化照顧能量，打造有溫度的在地幸福。

榮獲第四屆全國十大綠色照顧優良典範獎的雙湖社區，以「香氛產業結合綠色照顧」為核心，成功結合產業特色與高齡照顧。社區活化原台鐵圍籬荒地，營造成兼具農業、療育與教育功能的「不彎腰菜園」，栽種迷迭香、左手香、茶樹等香草植物，並延伸至香氛手作課程與觀光體驗，形成從土地到照顧、從生產到療癒的永續循環。此外，社區每日為20餘位長者供餐，導入自種食材與營養設計，並採「1＋N」跨村送餐模式，擴大服務範圍。青年返鄉者更運用芳療專長推動香氣記憶鍊與綠陪伴服務，讓照顧兼具身心療癒與情感關懷。

▲農村社區綠療育課程促進長者能力展現。

未來，農村水保署將持續推動「農村綠色照顧計畫」，鼓勵更多社區結合在地產業、人力與文化能量，發展屬於農村的照顧模式，讓每個農村都能成為「綠色照顧」的幸福基地，讓長輩安心生活、青年願意返鄉，共同建構健康老化、青銀共榮、永續宜居的農村新願景 。（照片記者洪美滿翻攝）