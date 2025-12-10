苗栗縣五所非營利幼兒園辦理續約 打造高品質平價教保環境

為減輕家長育兒負擔，苗栗縣政府積極推動公私協力之非營利幼兒園，由政府無償提供場地及設施設備，並委託具備專業教保之公益法人經營，結合政府與社會資源，提升幼教品質動能。

苗栗縣政府於一一一學年度委託幼兒教育基金會、育達科技大學及伊甸社會福利基金會分別辦理福星、後龍及五穀非營利幼兒園，另有中油福委會及國衛院申請辦理員工子女非營利幼兒園，本次五所非營利幼兒園四年合約即將於114學年度屆期，且5所非營利幼兒園皆以連續三學年績效考評優異成績，提出續約之經營計畫。

苗栗縣政府召開一一四學年度第一次非營?幼兒園審議會，並核定中油等五所非營利幼兒園續約辦理，契約年度為一一五至一一八學年度，此次續約象徵非營利幼兒園模式深受家長肯定，也代表政府推動優質、可負擔教保服務的承諾再度向前邁進。

縣長鍾東錦表示，本次續約後，幼兒園將持續維持合理收費標準，並配合縣府相關教育政策之推動，確保全體幼兒都能享有更完善的學習與成長環境，共同為苗栗的孩子打造健康優質的學習樂園。