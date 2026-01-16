苗栗縣健康優質小番茄評鑑 在地農友展現卓越實

▲苗栗縣健康優質小番茄評鑑。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】為推廣苗栗縣在地優質農產品，提升小番茄栽培品質與食安形象，115年度「苗栗縣健康優質小番茄評鑑」15日於後龍鎮農會辦理，吸引縣內各鄉鎮農會踴躍響應，共計50點數報名參賽，競爭相當激烈。

本次評鑑以外觀(果實大小整齊度)、色澤及口感風味為主要評分項目，所有參賽果品皆須先通過農藥殘留檢測後方能進入評選，確保消費者能安心品嚐苗栗優質小番茄，今年所有參賽的小番茄全數通過農藥檢測，展現苗栗農友對食品安全、友善環境與永續農業的重視，評審團一致肯定參賽農友在栽培管理上的專業與實力。

得獎名單如下，特等獎後龍鎮農會洪欽興農友；頭等獎為後龍鎮農會陳龍威農友；貳等獎後龍鎮農會陳財旺；參等獎後龍鎮農會楊淑惠，另有多位農友榮獲優勝獎，後龍鎮農會劉彩花、竹南鎮農會王朝斗、造橋鄉農會盧師聖、苑裡鎮農會邱倚俊、苑裡鎮農會鄭錫坤、竹南鎮農會王明郎，恭喜所有獲獎的農友!

縣府表示，透過評鑑活動不僅促進農友交流、精進栽培技術，也讓民眾能安心選購小番茄。縣府將持續攜手各鄉鎮農會與農友，讓苗栗農產品被更多人看見。