苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者鄭盛宏辭世 文化部將頒贈旌揚狀

【記者蔡富丞/綜合報導】苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者鄭盛宏於1月2日辭世，享壽73歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「剪黏」是瀕危的無形文化資產，鄭盛宏長年致力傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者鄭盛宏辭世 文化部將頒贈旌揚狀

鄭盛宏1954年出生於桃園市楊梅區，師承江清露大師，為洪坤福流派。17歲已可獨當一面接案，27歲承接臺中樂成宮屋頂剪黏工程施作雲龍、飛鳳與四大天王作品，後經由不斷試燒、研究各式陶土釉藥，製作出剪黏專用的仿古碗，供應剪黏同業使用，43歲時正式將其窯命名為「成龍窯」。

廣告 廣告

鄭盛宏曾參與竹南后厝龍鳳宮、北港朝天宮、獅頭山輔天宮等，超過300場的寺廟剪黏泥塑工程，作品精於結合水彩釉與寶石釉，擅長人物架勢、熟於泥塑製作，富藝術價值。剪黏技藝以不同弧度的薄胎彩色瓷碗盤為剪黏材料，不使用彩色玻璃片為其特色，將文化元素巧妙地融入創作之中，兼擅泥塑、交趾陶，作品造形與釉色皆優美、堅固耐用，傳習弟子已有三代。2022年經苗栗縣政府公告認定為傳統工藝「剪黏」保存者。

文化部指出，鄭盛宏從事剪黏工作超過半世紀，除掌握剪黏相關技術外，亦設立剪黏、交趾陶材料生產工廠，積極研發胎土與釉藥，具教學熱忱，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻。