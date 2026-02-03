苗栗縣加碼！兼任行政職教師每月多領1000元獎勵金

苗栗縣長鍾東錦3日在縣務會議上定案加碼1千元，凡是校長及兼任行政職的教師，全部每人每個月加發1千元，並自今年元旦起算。（謝明俊攝）

教育部針對公立高中以下學校教師兼任行政工作，包括校長在內，決定分3級核發每人每個月1至2千元獎勵金，並回溯自民國114年9月1日起算。苗栗縣長鍾東錦3日在縣務會議上定案加碼1千元，凡是校長及兼任行政職的教師，全部每人每個月加發1千元，並自今年元旦起算。依此計算，學校50班以上的學校長可加發3,000元、主任及組長可加發2,500元，50班以下學校校長、主任及組長，則加發2,000元。

苗栗縣長鍾東錦指出，「行政是教學的後盾」，為改善校園行政人力流失、減緩教師兼任行政負擔，因此指示教育處研議在配合教育部「公立高級中等以下學校教師兼任行政工作獎勵要點」，縣府加碼提高兼任行政教師，包括含校長、主任、組長等主管職務的行政獎勵，每月加發1000元，以強化本縣學校行政體系穩定與校務運作效能，落實對兼任行政老師的實質鼓勵。

苗栗縣長鍾東錦3日在縣務會議上定案加碼1千元，凡是校長及兼任行政職的教師，全部每人每個月加發1千元，並自今年元旦起算。（謝明俊攝）

教育處長葉芯慧報告，依照教育部《公立高級中等以下學校教師兼任行政工作獎勵要點》學校校長、主任及組長等，每人每月分三級發給獎金，第一級，50班以上的學校校長發給獎金2,000元。第二級，50班以上的學校主任及組長發給獎金1,500元。第三級，50班以下之學校校長、主任及組長發給獎金1,000 元。本案溯及114年9月1日起發放，至115年12月31日止，所需經費約2,352萬8,000元，由縣府跟教育部各負擔50％經費，約1,176萬4,000元。

鍾東錦3日在縣務會議上拍板定案，為落實照顧第一線教育人員、強化校園行政量能，自115 年1月1日起，縣府對學校校長、主任及組長等兼任行政教師，不分等級，每人每月獎金1,000元，115年所需經費計約1,704萬元整。

