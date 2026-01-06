苗栗縣務會議決議 南苗停車場本周開始收費

苗栗縣政府昨（六）日召開一一五年第一次縣務會議，針對苗栗市南苗市場停車場延至春節後才收費，卻遭長時間占用，反造成採買民眾一位難求的困擾，縣長鍾東錦認為可以收費還是要收，給真正採買的鄉親使用才合理。縣府交工處表示，該停車場登記證一月九日前就會核發，屆時市公所就可以開始收費。

苗栗市南苗市場長期因周邊停車空間不足，導致違規停車衍生交通亂象，為解決停車問題，苗栗市公所爭取租用國有財產署及軍方土地闢為汽、機車停車場，設置機車二○二格、汽車六十七格，並設有身心障礙優先車格，車輛進出採車牌自動辨識系統，收費標準機車前一小時免費、單次二十元；汽車前一小時二十元，其後每半小時十元，當日上限一八○元。

廣告 廣告

縣長鍾東錦認為，可以收費還是要收，建議在這個星期內就開始收費，給真正採買的鄉親使用才合理。縣府交工處長古明弘表示，該停車場登記證一月九日前就會核發，屆時市公所就可以開始收費。

縣長鍾東錦在各局處提案討論後，也裁示三項重點工作如下：一為整合全縣停車收費制度，本縣各鄉鎮市路邊停車收費管理權限，自今年元旦起由本府統一管理，請交工處統籌辦理，研議一致之收費方式、收費時段及管理標準，分階段推動智慧停車建置，依期程完成整合；並加強宣導，促請民眾配合，以提升停車秩序與便民服務。二配合縣府今年三月一日組改，成立長期照護處、數位研考處，並同步進行部分局處業務移撥與調整，請各局處全面檢視所主管之業務相關自治法規，凡涉及到組改單位名稱等之自治條例、自治規則或對外公開之資訊，務必即時修正內容，以提供民眾正確、最新之訊息。三歲末年關將近，民眾與金融機構的現金交易頻繁，對各項應景食材及酒品的需求量亦大增，請警察局提高金融機構附近的見警率，確保民眾存提款安全；請衛生局、農業處及財政處加強各種食材、蔬果、及酒類抽檢稽查工作，為鄉親飲食安全衛生做好把關工作。