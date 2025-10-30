苗栗縣危老推動師授證縣長期許共創美好家園

苗栗縣政府積極推動的危險老舊住宅重建工作，與台北市為全國唯二推行危老推動師制度的縣市，苗栗縣長鍾東錦昨三十日頒發四十三名危老重建推動師證書，將進一步強化專業輔導，協助各鄉鎮推動危老住宅重建案，提高居住空間與品質，縣府將持續推動危老重建相關政策，攜手打造幸福苗栗。

苗栗縣自一0八年推動危老重建推動師制度，已培訓一一九名專業推動師，迄今共受理七十九件危老重建案、核准六十五件，重建前居住空間僅有七千三百五十四坪，重建後提升至五萬八千七百零八坪，平均成長約七點九倍。

六十五件核准案中，頭份市二十一件、苗栗市二十件、竹南鎮十四件、公館鄉四件、三義鄉及苑裡鎮各二件、後龍鎮及頭屋鄉各一件，其中四十七件由推動師輔導，佔比高達67%，據統計，經推動師協助的案件平均核准天數為一0四天，較未協助案件的一三二天縮短二十八天，提升效率21.22%。

昨三十日舉辦危老重建推動師授證典禮，由縣長鍾東錦頒發證書，象徵對新推動師的肯定以外，更是對苗栗縣未來居住安全與城市發展的承諾。工商處長詹彩蘋說明，今年培訓五十人中有四十三人合格通過，後續擬建立危老推動平台，媒合需要協助的案例，讓更多社區參與危老重建，將苗栗打造成為幸福城市（見圖）。

會中，危老培訓講習講師張集毓簡報分享多個縣內成功重建典範案例，其中，竹南鎮南大路及頭份市自強路案例，為推動師輔導完成的醫養照護型日照中心，目前結合中醫診所與物理治療所，完善社區長照服務，提升在地長照資源。

縣長鍾東錦表示，危老重建的推動對苗栗縣非常重要，苗栗市、頭份、竹南、通苑地區有非常多的老舊房子，若沒有一股力量去推動翻新，老舊住宅就永遠留在那裡，不僅浪費了土地空間，若要重新開發農地反而浪費資源，因此縣府要向北市看齊，將四十年以上的老屋推動重建計畫，不但可以改變市容，也會讓交通更加順暢。縣長鍾東錦強調，在危老推動師的協助之下，慢慢拯救老舊房屋，經年累月將能讓市容變得更加美麗 、生活機能更加活絡，進而讓年輕人願意留下來定居漸漸改變整個生態，期許大家一起努力，讓苗栗有更好的居住環境。