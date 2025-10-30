苗栗縣危老推動師授證 鍾東錦期許共創美好家園





苗栗縣政府積極推動的危險老舊住宅重建工作，與台北市為全國唯二推行危老推動師制度的縣市，30日縣長鍾東錦頒發43名危老重建推動師證書，將進一步強化專業輔導，協助各鄉鎮推動危老住宅重建案，提高居住空間與品質，縣府將持續推動危老重建相關政策，攜手打造幸福苗栗。

苗栗縣自108年推動危老重建推動師制度，已培訓119名專業推動師，迄今共受理79件危老重建案、核准65件，重建前居住空間僅有7,354坪，重建後提升至58,708坪，平均成長約7.9倍。

65件核准案中，頭份市21件、苗栗市20件、竹南鎮14件、公館鄉4件、三義鄉及苑裡鎮各2件、後龍鎮及頭屋鄉各1件，其中47件由推動師輔導，佔比高達67%，據統計，經推動師協助的案件平均核准天數為104天，較未協助案件的132天縮短28天，提升效率21.22%。

30日舉辦危老重建推動師授證典禮，由縣長鍾東錦頒發證書，象徵對新推動師的肯定以外，更是對苗栗縣未來居住安全與城市發展的承諾。工商處長詹彩蘋說明，今年培訓50人中有43人合格通過，後續擬建立危老推動平台，媒合需要協助的案例，讓更多社區參與危老重建，將苗栗打造成為幸福城市。

會中，危老培訓講習講師張集毓簡報分享多個縣內成功重建典範案例，其中，竹南鎮南大路及頭份市自強路案例，為推動師輔導完成的醫養照護型日照中心，目前結合中醫診所與物理治療所，完善社區長照服務，提升在地長照資源。

縣長鍾東錦表示，危老重建的推動對苗栗縣非常重要，苗栗市、頭份、竹南、通苑地區有非常多的老舊房子，若沒有一股力量去推動翻新，老舊住宅就永遠留在那裡，不僅浪費了土地空間，若要重新開發農地反而浪費資源，因此縣府要向北市看齊，將40年以上的老屋推動重建計畫，不但可以改變市容，也會讓交通更加順暢。

鍾東錦強調，在危老推動師的協助之下，慢慢拯救老舊房屋，經年累月將能讓市容變得更加美麗 、生活機能更加活絡，進而讓年輕人願意留下來定居漸漸改變整個生態，期許大家一起努力，讓苗栗有更好的居住環境。

