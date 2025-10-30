苗栗縣台灣社區大學協會成果發表縣長演唱歌曲與學員同樂

苗栗縣台灣社區大學協會昨三十日上午舉辦一一四年成果發表會，縣長鍾東錦演唱歌曲與學員們同樂，並感謝台灣社大提供長輩終身學習的場所，發揚「活到老，學到老」的精神。

苗栗縣台灣社大民國九十一年開始籌組，同年八月獲縣府核准立案，目前租用苗市中正路四二六號九樓之四做為辦公室及教學使用，是一所優質全方位又兼具地方特色的社區大學，成員以退休人員為主，規畫的課程包括歡樂學英語班、書法國畫班、十二經絡養生班、投資理財班、日文會話班、太極拳劍扇班、客家諺語班、樂活瑜珈班、日語歌唱班、歌謠演唱班、日本舞踊班等，希望藉以讓學員們透過不斷的學習、成長，都能夠開心、健康。

廣告 廣告

在昨天的成果發表會中，縣長鍾東錦、縣議員楊明燁、許櫻萍、徐筱菁、苗栗市長余文忠、縣府社會處長張國棟等人到場致意，在協會理事長詹運喜、校長余百福陪同下，觀賞學員們精彩的表演，縣長鍾東錦且高歌一曲與學員們同樂（見圖）。

縣長鍾東錦感謝台灣社大提供長輩們終身學習的場所，貫徹「活到老，學到老」的精神，今天的成果發表會更呈現學員們的學習成果，希望學員們回到家裡，能夠用客家話與子女、孫子女互動、交流，以傳承母語，讓年輕世代認同客家文化，以身為客家人為榮。鍾東錦並表示，縣府一直致力打造終身學習的環境，希望社區大學的課程讓長輩們好學好動，促進身心健康，展現「快樂學習，不分年齡」的精神。