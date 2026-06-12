苗栗縣國中師課後鐘點費差異 陳品安促標準一致
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）民進黨籍苗栗縣議員陳品安今天說，縣內國中課後教師鐘點費用採「區間制」，易因學校規模不同而有差別待遇，應標準一致保障教師權益；縣長鍾東錦允諾研議。
陳品安今天在議會總質詢表示，各縣市陸續調高「國中課後照顧教師鐘點費」，目前包括花蓮縣、屏東縣、嘉義縣、新竹縣及宜蘭縣等，均採每節新台幣540元統一標準；然而苗栗縣卻是455元至540元之間。
陳品安說，都會區或學生數較多的國中學校，收費足以支應成本，教師較有機會領取每節新台幣540元課後鐘點費；但偏鄉小校及非山非市學校，因參與學生人數較少，收費不足，教師只領取最低的455元。明明做同樣工作，卻因學校規模不同而有待遇落差，同工不同酬，顯不合理。
苗栗縣政府教育處長葉芯慧表示，教師課後鐘點費是由學生家長繳納，收費標準訂定時有邀集各型態學校校長、教師會、教師產業工會代表一起討論，會中有偏鄉校長反映，考量學生人數少、學生家庭經濟能力，因此收費標準採「區間制」，讓小校保留彈性空間。
葉芯慧補充，這項收費標準是讓學校對家長收費額度有所依循；至於教師端，學校仍可運用企業捐款等經費補足差額。
陳品安指出，教師付出的專業與時間不應因工作地點不同、學生人數多寡而有不同價值，建議縣府比照其他縣市，統一調整為每節540元，保障教師不論在哪個學校領的課後鐘點費都能一致。
對此，苗栗縣長鍾東錦表示，當收費一致時，或許變成大校、城市學校教師覺得不公平，因為要顧的學生人數多、批改的作業多，可能問題較複雜、也比較辛苦，如何讓大家都服氣，他認為還是要尊重校長，允諾會後由教育處與各校再行研議，若要由縣款補足差額，也需要先和財主單位討論。（編輯：梁君棣）1150612
其他人也在看
大雨炸屏東! 高樹廣興村"泥流淹路" 鹽埔新圍大排暴漲
南部中心／洪明生、蘇晟維 高雄報導屏東在12日，持續有間歇性的豪大雨，也釀成了些許的積、淹水狀況，在高樹鄉的廣興村，瞬間雨勢沖刷大量泥水下來，導致排水系統應付不及，整個路面全都變成黃澄澄一片，而在鹽埔鄉的新圍大排，同樣因為山上大水下來，水流溢出到路面，但幸好雨勢停止後，都很快就排除。
世足神預測又來了！EA足球遊戲「連四屆命中」今年猜西班牙奪冠
2026 FIFA 世界盃足球賽終於正式開幕，來自全球 48 個殺進正賽的足球國家隊將齊聚美洲大陸，爭奪第 23 座大力神冠軍金盃。大廠 EA 子品牌 EA Sports 的足球遊戲《EA SPORTS FC26》曾連續靠模擬「連四屆猜中」冠軍得主，而今年他們的預測正式出爐，根據模擬結果，西班牙將睽違 16 年捧起隊史第二座冠軍金盃。
民生醫院爆「登革熱群聚」！ 高雄衛生局分析原因 開罰院方1萬5千元
高雄民生醫院爆發醫院登革熱群聚疫情，共有5例確診，指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革
石油王錢太多！電競世界盃再灑6400萬「同步看直播」門檻意外超低
由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。
MLB／大谷扛本季第13轟 卻膝蓋發炎退場
MLB美國職棒洛杉磯道奇11日交手匹茲堡海盜，道奇強打大谷翔平3局上率先開轟，帶動道奇大局攻勢，最終8：6勝出，但他也因為膝蓋發炎關係提前退場。
美國安會臨時取消會面 傳鄭麗文爭議言論惹惱華府
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文在美國訪問期間，原本安排要和美國國安會官員見面，結果卻在沒被告知原因的情況下，臨時取消會面，讓她吃了閉門羹；傳出是因為鄭麗文在美國的言論、以及對軍購態度，採到美方紅線，但鄭麗文卻在第一時間怪罪民進黨，綠營反嗆，先想想自己的言行舉止是否讓美方買單。
北市東區酒店爆槍擊！金錢糾紛釀中彈送醫 槍手南下躲2天落網
台北市大安區忠孝復興站旁一棟商辦大樓內的酒店，6月9日凌晨發生槍擊事件。一名男子疑因百萬元金錢糾紛，與友人在包廂內爆發衝突，遭對方開槍擊中雙腿，共有3處貫穿彈孔，緊急送醫救治。酒店當下僅協助叫救護車，未同步報警，直到醫院發現傷勢異常後通報警方，案情才曝光。
絕命終結站? 天外飛來"皮帶輪"砸破窗 屋主在家嚇壞
南部中心／劉尹淳、呂彥頡 高雄市報導高雄苓雅區一名屋主在家，沒想到天外飛來一塊沉甸甸的鐵製零件，砸毀家中玻璃，現場一片凌亂，讓屋主驚呼現實生活真的有絕命終結站。工務局調查發現，這塊硬物疑似是皮帶輪，從兩百公尺外的施工工地噴飛來的，已對承造人開罰9萬元，並要求立即改善。
獨家／北勢國中將赴美參賽 主辦方發信特別介紹：來自台灣的國際隊伍
長期推動台美棒球交流的「北美台灣一級棒聯盟」創辦人陳文澤分享喜訊，台中北勢國中棒球隊獲邀赴美參加USSSA旗下賽事。令人振奮的是，主辦方在邀請信中特別介紹北勢國中的背景，並附上多個連結向各地球隊推廣台灣地理位置與文化特色。這項肯定讓陳文澤深感欣慰，象徵台灣青少棒實力成功躍上國際舞台，不僅讓世界看見台灣小球員的拼勁，更達成以球會友、促進體育外交的深遠意義，讓台灣孩子被更多人看見。
任天堂只要高學歷天才？日遊戲開發者直言：聰明腦袋是入職後培養不出來的
日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）的新人招聘標準最近又在社群上掀起熱議，雖然任天堂並沒有限制過學歷，但從錄取名單就能發現，員工幾乎都是東京大學、京都大學、東京工業大學等日本頂尖學術殿堂的畢業生。對此，日本資深遊戲設計師內藤時浩也分享，比起遊戲開發的技能可以學，聰明頭腦卻不是入職後可以培養出來的。
台股恐回測3萬6？專家曝修正恐達6000點 網嗨翻：重壓0050時機到
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台股近期賣壓升溫，10日終場重挫1478.9點，收在43,225.54點，單日成交金額衝上1.32兆元。由於指數自高點回落逾3000點，...
稱「川普與習站一起是中共同路人」 鄭麗文嗆賴清德是金光黨
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文迎來這次訪美行的最高潮，在美東11號晚上參加華府僑宴，發表長達半小時的冗長致詞，還不忘把矛頭指向總統賴清德，大酸賴總統是不下架台獨黨綱的金光黨，綠營立委反嗆，早就沒有台獨黨綱，當時曾主張台獨的鄭麗文可是跑第一，如今卻變成中共代理人。
世足賽／鳳梨下注墨西哥竟命中！昔日冥燈變預言家 網友笑翻：以後跟你
網紅吳泓逸「鳳梨」過去在2022年卡達世界盃期間，因多次下注結果與實際賽果相反，被網友戲稱為「世足冥燈」。不過隨著2026年世界盃賽事展開，鳳梨再度成為討論焦點，首戰下注結果意外命中，再掀話題。林宜君
11縣市普發加碼！最高領1萬5 領取資格、時間曝光
11縣市普發加碼！最高領1萬5 領取資格、時間曝光
50歲減肥最有效不是快走！日本爆紅「單腳站立運動」1個月狂瘦3KG，還有4大驚人好處一練就愛上
以為瘦身一定要狂跑步、爆汗才有效？其實很多人忽略了「越簡單越關鍵」的動作。最近旅日瘦身達人Junka分享一個在50歲族群中特別有感的減肥方法，只靠一個站立動作，就能同時啟動代謝、提升肌力，甚至幫助大腦
中職／滿壘逆轉後沒再搶分 平野惠一2理由未讓高宇杰短打！直言不後悔
中信兄弟11日遭味全龍3：4再見逆轉，談到7局上0出局一二壘有人的局面，當時沒有讓高宇杰短打，該局最後也沒有再追加更多分數，總教練平野惠一認為考量到當時球隊的氣勢、以及不想白白送出局數，因此沒有下觸擊戰術，也直言不後悔。
打入GPU、ASIC供應鏈！這「PCB大廠」接單動能升溫 投信狂砸28.7億元加碼5.1千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美股四大指數昨日全面收紅，激勵台股加權指數今（12）日開盤彈升438.17點報43587.63點，最高暴漲1649.42點至44798.88點，終...
又有韭菜翻車！旺矽、新日興、欣興遭違約交割7034萬元
旺矽（6223）今（12）日被券商永豐萬盛通報違約交割，金額1207萬元。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。