苗栗縣國中師課後鐘點費差異 陳品安促標準一致

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）民進黨籍苗栗縣議員陳品安今天說，縣內國中課後教師鐘點費用採「區間制」，易因學校規模不同而有差別待遇，應標準一致保障教師權益；縣長鍾東錦允諾研議。

陳品安今天在議會總質詢表示，各縣市陸續調高「國中課後照顧教師鐘點費」，目前包括花蓮縣、屏東縣、嘉義縣、新竹縣及宜蘭縣等，均採每節新台幣540元統一標準；然而苗栗縣卻是455元至540元之間。

陳品安說，都會區或學生數較多的國中學校，收費足以支應成本，教師較有機會領取每節新台幣540元課後鐘點費；但偏鄉小校及非山非市學校，因參與學生人數較少，收費不足，教師只領取最低的455元。明明做同樣工作，卻因學校規模不同而有待遇落差，同工不同酬，顯不合理。

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苗栗縣政府教育處長葉芯慧表示，教師課後鐘點費是由學生家長繳納，收費標準訂定時有邀集各型態學校校長、教師會、教師產業工會代表一起討論，會中有偏鄉校長反映，考量學生人數少、學生家庭經濟能力，因此收費標準採「區間制」，讓小校保留彈性空間。

葉芯慧補充，這項收費標準是讓學校對家長收費額度有所依循；至於教師端，學校仍可運用企業捐款等經費補足差額。

陳品安指出，教師付出的專業與時間不應因工作地點不同、學生人數多寡而有不同價值，建議縣府比照其他縣市，統一調整為每節540元，保障教師不論在哪個學校領的課後鐘點費都能一致。

對此，苗栗縣長鍾東錦表示，當收費一致時，或許變成大校、城市學校教師覺得不公平，因為要顧的學生人數多、批改的作業多，可能問題較複雜、也比較辛苦，如何讓大家都服氣，他認為還是要尊重校長，允諾會後由教育處與各校再行研議，若要由縣款補足差額，也需要先和財主單位討論。（編輯：梁君棣）1150612