苗栗縣大湖鄉龍天宮秋季建醮大典 韓國瑜親赴贈匾

苗栗縣大湖鄉龍天宮7日舉行祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典，立法院長韓國瑜特別贈匾「恩澤萬民」給廟方，並親赴主持揭匾典禮。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

2026苗栗縣長選舉已經開跑，苗栗縣大湖鄉龍天宮7日舉行祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典，立法院長韓國瑜特別贈匾「恩澤萬民」給廟方，並親赴主持揭匾典禮，苗栗縣長鍾東錦及邱鎮軍、陳超明等都到場慶賀。民進黨秘書長徐國勇也專程代表總統賴清德赴廟頒贈「與天地準」匾額，頗有替縣長參選人陳品安造勢之意。

苗栗縣大湖鄉龍天宮主祠神農大帝，是以農業為主的大湖鄉重要信仰中心之一，今年正逢全國中華神農大帝協進會主辦的秋季大典，輪由大湖龍天宮所主辦，有來自全國90多間供奉神農大帝的廟宇代表、3千多名信徒到場共襄盛舉。中華神農大帝協進會創會會長為新北市先嗇宮董事長李乾龍，目前會長是由苗栗縣公館鄉五穀宮主委劉冠霆擔任。

由於苗栗縣是客家大縣，客家人最重視的神祗之一就是神農大帝，因此7日龍天宮承辦祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典，是全縣眾所囑目的重要的冬日慶典，苗栗縣立委邱鎮軍特別邀請韓國瑜參與盛會，韓國瑜得悉是全國祭祀神農大帝秋季大典後，還特別贈匾「恩澤萬民」7日上午並親臨宮廟主持揭匾大典，包括前苗栗縣長劉政鴻、立委邱鎮軍及陳超明等重要政界入士都到場，苗栗縣長鍾東錦也在稍後主持完苑裡鎮西平里長照中心揭牌啟用儀式後趕赴龍天宮與會。韓國瑜在揭牌儀式結束後並未發言即上車離去。

稍後，民進黨秘書長徐國勇也抵達龍天宮，代表總統賴清德贈匾「與天地準」隨行的包括有民進黨苗栗縣長參選人陳品安，地方人士認為徐國勇的出現不無替陳品安造勢護盤的意味，縣長選戰已悄悄開打。

