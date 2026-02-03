苗栗縣府召開縣務會議 肯定鍥而不捨制裁不法捍衛公權力





苗栗縣政府3日召開第五次縣務會議， 縣長鍾東錦追蹤教育處、衛生局及農業處等單位有關上次裁指示事項執行情形，肯定業務單位以雷厲風行手段，制裁非法棄置、掩埋病死雞及任意傾倒廢棄物的行為人，守護公共衛生並捍衛公權力。鍾東錦另指示業務單位，聯手巡迴農民聚會活動及拍攝影片，擴大宣導嚴禁非法整地開發及亂倒廢棄物法令，避免引來「不教而殺」非議。

上次主席裁指示事項，有關「公立高中等以下學校教師兼任行政工作獎勵要點」辦理情形，教育處長葉芯慧指出，依獎勵要點規範對校長、主任及組長，每人每月分3級發給2000、1500及1000元獎金，此案溯及114年9月到年底，教育部與縣府各分擔一半，各約1176萬餘元；115年則需經費1704萬元，均於上月的校長會議中指示公布在案。

攸關縣內醫療品質升級部分，縣長鍾東錦指示衛生局積極協助民間單位與教學醫院順利推進期程；衛生局長楊文志表示，按醫療法及醫院設立或擴充許可辦法，設置醫院本應依照時程規畫進度在期限內取得建照、使照及開放病床。依該局列管期程，部立苗栗醫院預定115年6、7月決標動工、118年1月竣工、11月啟用；大千醫療體系竹南醫院已先於今年1月舉行動土儀式，爭取在3月正式動工，目標120年1月啟用；白沙屯童醫院預計在今年3月前取得建照，接著進行五大管線審查及施工圖繪製，預定9月動工。

至於未通過匯付計畫即擅自整地、濫墾或違法經營露營區者，將嚴加取締並開罰，文化觀光局、農業處及水利處分別報告業管事項執行情形，同時持續落實稽查取締非法業者。縣長鍾東錦再次嚴詞宣示，凡未經通過水土保持計畫審查，即進行整地開發、濫墾或非法營業者，在他縣長任內，絕對不會核准也不會輕容；他指示水利處與農業處，務必發揮專業研判業者整地的使用目的外，兩單位並自今年起通力合作，於農會舉行農民節慶祝活動或召開會員大會時，加強宣導申請水土保持相關規定與裁罰標準等，表達依法行政立場。

由於近日爆發台中養雞場將數百隻感染H5N1禽流感病死雞屍丟棄後龍外埔大排，另有上千隻掩埋在顏姓地主私有土地，以及三義雙潭休閒農業區遭不肖業者濫倒裝修廢棄物，已嚴重破壞環境及公共衛生，引起社會各界高度關注；前者已由台中檢方收押地主並擴大偵辦中，後者也帶環保局和警察局鍥而不捨追查下，已鎖定可疑對象查緝中。縣長鍾東錦對此仍高度重視，會中肯定農業處、動物保護防疫所、警察局及環保局等單位，高效率執法制裁不肖分子並追究責任，可有效遏阻非法業者破壞好山好水，衍生公共衛生等疑慮，更捍了衛公權力。鍾東錦另指示警察局與環保局，拍攝短片宣導包括違反動物傳染病防治條例及廢棄物清理法等法規，並協助民眾遭遇相關問題時，尋求正確的解決方法，避免誤觸法令受罰。

