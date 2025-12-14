苗栗縣府增42人！長照處、數位研考處明年3月正式上線

苗栗縣政府新增2處，人事處提案縣府新增組織編制增加42人。（謝明俊攝）

苗栗縣政府從明年3月1日起新增長照處及數位研考處等2處，人事處提案縣府組織編制修正案，將新增編制包括2名處長等共42人，全縣府總編制員額將增至563人。另外，為因應日前考試院院會通過調高地方政府部分薦任職務，包括技正、社會工作督導、高級分析師、分析師等職務列等，人事處另提案提高這些職務職等，2案經縣務會議通過後報考試院核備。

縣府人事處長張翠芬報告指出，縣府為因應長照服務需求與日遽增，決定裁撤「苗栗縣政府長期照護管理中心」，成立縣府一級單位「長期照護處」，並增置「護理師」、「職能治療師」職稱，整合各項照護服務，及配合政府數位轉型及鞏固資訊安全韌性，成立「數位研考處」。

張翠芬指出，這次編制表修正，新增處長2名、副處長2名、科長6名、技正3名（其中1名得列簡任第十職等）、專員2名、社會工作師2名、 營養師1名、護理師2名、職能治療師1名、科員4名、技士 12名、技佐5名、辦事員1名；減列書記1名，合計42名，並自民國115年3月1日生效，縣府總編制員額從521人增至563人。全案經人事處於今年11月間傳送銓敘部先行檢閱確認。本案依縣府組織自治條例第14條規定，提請縣務會議審議通過後，報請考試院核備，完成法定程序。

另外，為因應日前考試院院會通過調高地方政府部分薦任職務，包括技正、社會工作督導、高級分析師、分析師等職務列等，人事處提案修正縣府編制表，現有技正22名，原為薦任第八職等，調整為薦任第八職等至第九職等，其中7 名得列簡任第十職等；社會工作督導3名，原為薦任第八職等，調整為薦任第八職等至第九職等；高級分析師2名，原為薦任第七職等至第八職等，調整為薦任第八職等至第九職等；分析師1名，原為薦任第七職等，調整為薦任第七職等至第八職等，合計28名，並自民國115年2月1日生效。

