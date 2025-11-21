苗栗縣府指政院財劃法修正案公式不明 邱鎮軍：一般性補助被削掉1080億 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

行政院會20日通過院版「財政收支劃分法」修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，但苗栗縣政府指出，因目前中央尚未公布依院版公式試算後，各縣市政府可實際獲配的金額與增減情形，導致地方無從掌握實際影響。立委邱鎮軍今（21）日表示，政院版的3項補助合起來比再修版少了2327億；且地方最重要、最能自主的一般性補助款，更是被行政院版一刀削掉1080億。

苗栗縣府表示，政院版財劃法攸關未來地方政府的財政自主與發展均衡，中央若先行公布各縣市依院版公式試算的獲配金額，將有助各界理性研議公式的合理性，並確保修法過程的公開透明。若在資訊不完全的狀態下倉促審議，恐造成地方誤解或資源分配爭議。

苗栗縣府呼籲，中央應以資訊公開為前提，讓修法討論建立在透明與信任之上，共同打造兼顧公平與效率的財政分配制度，使財劃法真正成為促進地方發展與國土均衡的關鍵法案。

邱鎮軍表示，行政院稱院版財劃法是在「釋出財源」，但現在連22縣市的試算結果都拿不出來。他質疑，砍地方還喊團結，這就是行政院長卓榮泰說的「全面開戰」？

邱鎮軍說，行政院自豪稱「3項補助合計不低於114年」，但這種比較方式，就像跳過立法院的再修版，跑去跟25年前的老版本比，好像時光倒轉後，數字就會變得比較好看。

「這種釋出，大概只有行政院能講得心安理得。」邱鎮軍解釋，實際上，3項補助合起來比再修版少了2327億；且地方最重要、最能自主的一般性補助款，更是被行政院版一刀削掉1080億。

邱鎮軍認為，院版條文充滿了中央「可加可減」、「視需要調整」、「授權行政院」的彈性；地方看到的卻是滿滿的義務、限制、不得。他說，這種法條的氣味，不像改革，倒像是中央提前在做權力整隊。

邱鎮軍質疑，如果這樣的版本也能叫「釋出」，那恐怕只有一種可能，就是中央已經習慣不把地方當夥伴，而是把地方當成可以削、可以命令的附屬品，甚至還期待地方在被削同時要說聲「謝謝」！

