苗栗縣府推促參！盤點閒置公有地 布局無人機組裝與氫能產業

頭份市建國花市閒置多年，縣府全力推動促參開發。（謝明俊攝）

苗栗縣政府全面盤點閒置縣有土地，並各該管局處以促參方式招攬廠商投入開發，經過財政處盤點具促參可行性的標的用地，包括了建國花市、竹南火車站 停車空間及西湖勝利女神飛彈基等用地。目前已知有專門研發太空火箭的晉陞公司，有意投資無人機組裝及訓練、氫能封罐製造及檢測認證、無人機載具與氫能科技展示及產品販售等開發，並已向縣府提出初步規畫，縣府將積極審核協助。

財政處在盤點縣有土地，單筆及毗連面積達1,650平方公尺並具備開發潛力場域的公有土地，可符合辦理促參法第3條所稱公共建設設施用地，包括了頭份市建國花市、竹南火車站停車場及舊有西湖鄉勝利女神飛彈基地等3筆土地。

交工處則針對竹南火車站東站地下停車場BOT＋ROT案，規畫以促參方式推動開發。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

工商處指出，頭份市建國花市用地長年閒置，土地面積4,921平方公尺（建蔽率50％；容積率240％），規劃以設定地上權由民間提BOT促參案的方式辦理，預計興建並營運苗栗縣多元市場。本案先後在去年提出2次政策公告，但都無人提出可行性評估報告，經檢討於第3次政策公告內容新增「本案允許申請人如有需求得提出都市計畫變更（包含土地使用強度及容許使用項目）的可行性評估報告等內容」。

至於西湖鄉勝利女神飛彈基地，日前接獲從事太空火箭研發生產的晉陞公司，向縣府提出初步規劃構想，預計利用本案基地投資進行無人機組裝及訓練、氫能封罐製造及檢測認證、無人機載具與氫能科技展示及產品販售等的開發利用。縣府為進一步釐清土地使用適法性及促參程序，目前由該公司就各項投資規模與回收年期，規劃預計開發的主體事業及附屬事業，後續將視其規劃需求，建請縣籍立法委員邀集有關中央目的事業主管機關研商可行方案。

交工處則針對竹南火車站東站地下停車場BOT＋ROT案，本案係由縣府委託竹南鎮公所辦理，該土地須完成無償撥用，由於竹南火車站東站位於竹南都市計畫區內，土地價值不斐，若以無償撥用公所恐有所疑慮，因此交工處於115年1 月21日洽新竹縣政府交通處洽辦竹北享平方及大遠百促參經驗，後續將朝向與竹南鎮公所協調委託由其先行辦理促參的可行性評估，再評估是否以委託管理方式由縣府辦理或竹南鎮公所代辦後續促參事宜。

