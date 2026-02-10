苗栗縣府推促參：頭份市海岳山莊2.4公頃土地擬引進特色學校

苗栗縣第一所公辦民營的頭份市信德國小，因至今年8月1日契約期滿，民營方不再續約，縣府初步決定改回縣立小學。（謝明俊攝）

苗栗縣政府全力推動促參，近日獲得知名民營教育機構提案申請進駐頭份市建校，目前縣府盤點出可能提供建校土地，包括了位在頭份市流東里海岳山莊的土地開發回饋縣有地，如果成行，將可提供頭份市、竹南鎮等高科技新興家庭對高端教育需求，並可彌補頭份信德國小面臨公辦民營停辦後特色教育空缺，苗栗縣長鍾東錦歡迎各類有特色的公私立學校進駐苗栗，提供學子不同特色的教育模式。

縣府工商發展處表示，經縣府盤點後，海岳山莊教育用地促參案，基地是屬「海岳山莊」開發案捐贈回饋的縣有土地，面積共計2.432524公頃，土地使用分區及類別為山坡地保育區及丙種建築用地，縣府為落實土地有效利用並引進多元教育資源，促參對象由民間自提，再經跨局處聯合初審，由教育處評估規畫構想書，併同參與政策公告及公告招商階段審查。

廣告 廣告

苗栗縣政府全力推動促參，近日獲得知名民營教育機構提案申請進駐頭份市建校，苗栗縣長鍾東錦10日在縣務會議上討論。（謝明俊攝）

教育處長葉芯慧指出，海岳山莊教育用地以促參方式辦理公辦民營實驗教育， 可興建公立學校、公立幼兒園及其設施。或是依據「公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例」委託私人辦理，程序上須完成評估公告資訊後，營運計畫需送教育審議委員會審議通過。

教育處說，苗栗縣第一所公辦民營的頭份市信德國小，因至今年8月1日契約期滿，民營方不再續約，縣府初步決定改回縣立小學，目前全校有130名學生，將面臨去留，苗栗縣長鍾東錦在10日縣務會議上指示，先調查目前在校學生戶籍分布，以及未來新生數量等數據，以備未來信德國小營運參考。

鍾東錦強調，縣府一定以現有學生就學權益為優先，如果未來信德國小必須停辦時，有意就讀公立學校的學生，可安排轉至斗坪國小就讀，如有家長希望進入新設的民營實驗學校就讀時，縣府將全力協調補助辦法，減輕家長經濟負擔。

更多中時新聞網報導

私校小聯考猖獗 教部挨批淪幫凶

林美秀、馬念先旺福組團 青年節將開唱

卓揆拒副署眷改條例 在野轟濫權