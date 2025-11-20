苗栗縣府推AI課程 公務員輕鬆玩轉ChatGPT與Gemini

苗栗縣政府持續推動生成式AI應用，再度推出「AI職場超能力：從ChatGPT到Gemini，輕鬆搞定新聞稿、企劃案、創意行銷」課程。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府持續推動生成式AI應用，繼10月舉辦Microsoft 365 Copilot教育訓練後，再度推出「AI職場超能力：從ChatGPT到Gemini，輕鬆搞定新聞稿、企劃案、創意行銷」課程，帶領公務同仁從AI實作到創意思維，培養全方位的數位力與創新力。

縣府行政處長許淑娥表示，為強化公務同仁的AI應用能力，縣府分2天在舉辦「AI職場超能力：從ChatGPT到Gemini，輕鬆搞定新聞稿、企劃案、創意行銷」教育訓練課程，邀請亞洲大學資訊工程學系特聘教授陳興忠擔任講師。透過情境式教學與實際操作，示範如何運用ChatGPT、Gemini與NotebookLM等AI工具，協助縣府員工快速撰寫新聞稿、規劃活動企劃與創意文案，展現AI在行政與行銷領域的多元應用，協助提升行政效能與創新力。

廣告 廣告

苗栗縣政府持續推動生成式AI應用，再度推出「AI職場超能力：從ChatGPT到Gemini，輕鬆搞定新聞稿、企劃案、創意行銷」課程，邀請亞洲大學資訊工程學系特聘教授陳興忠（左）擔任講師。。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

行政處指出，這項課程為「苗栗縣政府導入AI工具提升行政效能與員工數位素養推動計畫」的一環，延續10月辦理的「Microsoft 365 Copilot種子人員教育訓練」，進一步將AI應用擴展至公文撰寫以外的宣傳、文案與企劃領域，讓AI真正融入日常行政工作中，推動全府邁向「AI共創、智慧治理」的新時代。

許淑娥指出，AI技術的普及已是全球趨勢，縣府積極推動AI應用文化，縣府員工在行政作業、創意行銷、資料整理等多面向都能善用科技輔助，提高工作效率與品質。課程不僅教授AI工具的實務技巧，更納入深偽詐騙案例與資訊安全素養教育，強調AI應用須兼顧倫理與安全，建立「聰明用AI、安心用AI」的觀念。

這次課程內容精彩多元，從「AI快速搞定新聞稿」到「一鍵生成活動企劃」，再到「AI趣味新媒體應用」與「資訊風險辨識」，透過互動式教學讓學員親自體驗ChatGPT、Gemini與NotebookLM的不同特性與應用情境。現場學員反應熱烈，紛紛表示課程實用又有趣，能立即運用於日常工作中。

更多中時新聞網報導

日職》統一獅跳西武獅 林安可身價破億

裴斗娜來台 驚喜被麵店老闆認出

故宮文化外交 「龍」特展翱翔巴黎