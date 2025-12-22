[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

苗栗縣政府秉持《縣政願景白皮書》「城鄉建設共同目標，與大學、教育機構合作實現縣政發展」理念，今日正式與國立陽明交通大學(下稱陽明交大)簽署合作協議，宣布於後龍鎮設立「苗栗校區」，推動高等教育發展、產學合作及地方創新，為苗栗教育與產業發展揭開新篇章。

苗栗縣府攜手陽明交大 打造苗栗智慧教育與產業創新新據點。（圖／截取苗栗縣政府官網）

此次合作核心目標，是將陽明交大在科技、醫學、理工、人文等領域的卓越學術能量導入苗栗，打造中台灣高等教育新據點，縮短城鄉教育資源差距，並結合在地產業，推動創新與升級。苗栗校區將設置進修推廣學院、產學聯合研究中心及相關教學研究機構，並延伸教育鏈，涵蓋幼兒園、國小、國中、高中至高等教育，提供完整學習資源，強化縣內教育競爭力。

苗栗縣政府與陽明交大分工明確，共同推動校區建設。苗栗縣政府將提供後龍鎮龍富段土地（面積約3.35公頃），無償撥用予陽明交大，同時協助取得教育部籌設許可，並因應大矽谷計畫，推動跨領域研究、科技人才培育及產學共創基地，預計於 117 年正式啟用。

本案總投資金額約新臺幣3.1億元，由縣府出資整地與公共設施，校區核心建築「知行學院」將興建地上四層樓。此外，陽明交大將投入約新臺幣7,000萬元，添購教學設備與體育設施等，提供師生完善的學習與運動環境。

苗栗校區預計於115年啟動工程，117年完成竣工驗收並正式招生。校區設立不僅提升教育資源，更是地方產業創新的引擎。縣府與陽明交大將共同打造大矽谷計畫產業聚落，吸引半導體、生醫、AI等高科技企業進駐，促進產業鏈結與技術轉移，創造高薪就業機會，帶動人口回流與青年留才，並活化地方經濟，提升苗栗在國家戰略產業中的競爭力。

苗栗縣政府與陽明交大攜手合作，將苗栗打造成「智慧教育與產業創新」示範區，實現教育與經濟同步發展，為地方與國家創造雙贏。





