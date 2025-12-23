苗栗縣府施政滿意度破七成 鍾東錦更狂！民調逼近八成

「最狂縣長」苗栗縣長鍾東錦根據最新民調顯示，施政滿意度來到79.1%，縣府團隊的施政滿意度也有71.3%。同時有68.9%的苗栗縣民表示以居住在苗栗為榮，78.6%苗栗縣民表示感到幸福，各項民調反映鍾東錦上任三年來的施政表現獲得高度肯定。

苗栗縣長鍾東錦。（圖／苗栗縣府官網）

根據《ETtoday》最新苗栗縣長鍾東錦施政滿意度民調，結果顯示，非常滿意37.6%，還算滿意41.5%，不太滿意10.4%，非常不滿意5.1%，不知道或沒意見5.4%。針對苗栗縣府施政滿意度民調顯示，非常滿意24.6%，還算滿意46.7%，不太滿意14.9%，非常不滿意6.7%，不知道或沒意見7.0%。

鍾東錦施政滿意度逼近八成。（圖／鍾東錦臉書）

調查結果顯示，苗栗縣府在招商引資、道路安全、空氣品質治理、原住民族文化推動、青年創業、運動設施、特色觀光、友善耕作等14項政策的表現上均獲得縣民肯定，平均滿意度在七成以上。其中有4項施政滿意度達8成以上，依序為便利繳納租稅及規費服務達89.2%、健康篩檢服務86.6%、擴充救災能量與防災宣導84.3%，以及促進學童健康80.8%。

此外，苗栗縣民對於拓展特色觀光79.4%、公私協力攔阻詐騙78.7%、提升道路交通安全78.5%，以及推動青年創業78.2%等政策推動與表現，均給予正向評價。

此份由《ETtoday》針對18歲以上設籍苗栗縣之民眾，以手機簡訊及EDM方式進行網路問卷調查，有效樣本數為1,090份，在95%信賴區間內，抽樣誤差為±2.97%。

