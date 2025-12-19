苗栗縣府聯手新竹頂大設實中 鍾東錦：2028年招生

縣長鍾東錦（站立）今日於議會臨時會表示，縣府將與新竹市一所國立頂尖大學合作，在苗栗設立理工學院及附屬實驗高中，合作備忘錄將於22日簽署，預計2028年正式招生。（呂麗甄攝）

因應桃竹苗大矽谷計畫推動，苗栗園區人口持續增加，帶動教育需求急速上升。縣府雖全力爭取竹南科學園區實驗中學，但進展有限。縣長鍾東錦今日於議會臨時會表示，縣府將與新竹市一所國立頂尖大學合作，在苗栗設立理工學院及附屬實驗高中，合作備忘錄將於22日簽署，預計2028年正式招生。

縣府教育處指出，原先曾盤點縣立大同高中南側約9公頃土地，計畫向國科會及新竹科學園區管理局爭取在竹南科學園區設立科學實驗中學，規畫包含高中、國中、國小、雙語部及幼兒園五學制，提供園區及周邊科學園區、國家衛生研究院及新竹科學園區外溢員工子女就讀。但因申設程序與條件限制，進展有限。

鍾東錦指出，原本要爭取科學實驗高中，但實施難度過高，因此我們改採實驗教育模式，由頂尖大學來苗栗設立學院，並附屬高中。他表示，他與教育處長葉芯慧昨日拜會教育部長鄭英耀，獲得部長支持，也對苗栗計畫提出建議。這所大學已先投入6000萬元進行整體規畫，我們將提供新港高中預定地作為校址，並協助行政規畫與資源整合。

鍾東錦表示，該學院將以理工教育為主，專注半導體、人工智慧及科技人才培育，並結合企業需求與學術研究，未來苗栗學生不用舟車勞頓到外縣市，也能在地完成高中教育。除了提供行政與土地資源外，將結合社會企業及各界力量，成立籌備委員會，協助募款與資源整合。縣府將全程監督設立過程，確保計畫順利落地。我們希望透過公私合作，把苗栗教育推向更高水準，讓學生在地就能接受最優質教育。

