苗栗縣府與內政部共推「人本交通」 鍾東錦喊話：前往第一線與居民溝通

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣與內政部國土管理署近年共同推行「人本交通」，透過不同用路人的需求，逐步針對縣內各鄉鎮市道路進行修繕建設，但在部分區域卻引發爭議。苗栗縣長鍾東錦表示，讓一條路給孩子們安心上學，短期來看也許造成些許不便，長期來看卻是邁向進步城市的必要之路。

「為了孩子可以接受很多讓步，我認為沒有任何一個大人有理由拒絕。」鍾東錦表示，孩子是未來世界的主宰，他們的觀念將為下一個世代價值觀定下基準，孩子們見到的、聽到的、每天上學路上看到的，都會成為他們在探索這個社會之初，對美好家園的定義與期待。

鍾東錦指出，他小時候都是走路上學，踏過泥土路，經過稻田與綠地，但是現在孩子面對的，是繁忙的交通與擁擠的人車爭道，步行上學，竟成一件充滿未知風險的事情。他表示，為了讓這座城市變好，將會面臨許多改變，交通秩序養成在於妥善規劃與使用習慣的建立，當建設完成並習慣之後，一切就會變得理所當然。

鍾東錦進一步說，通學步道在各鄉鎮校區面臨的情況不同，可能需要校牆退縮，或是周邊停車機能調整等問題，但這一切都會變得有價值。

針對與居民衝突，鍾東錦強調，「我願意前往第一線，與受到影響的居民們溝通協調」，解決周邊停車機能的問題殊為重要，變更設計或尋找停車替代方案，是推動通學步道的前置任務，為居民解決問題，那麼政策的推動就不會窒礙難行。

縣議員陳光軒表示，苗栗縣一直以來被全國譽為「人本交通」推動的指標，但隨著相關建設的推動開始往市區、學校、民宅周邊推進，一般民眾在還不熟悉人本交通理念時，容易產生對政策的誤解，甚至引發爭議。他要求縣政府除了要再加強地方說明會在地相輕的知悉率，也要檢討說明會簡報呈現內容，必要時應以動態影片、模擬實境讓鄉親深入淺出。

照片來源：取自鍾東錦臉書

