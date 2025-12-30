苗栗縣府表揚節電功臣 感謝聯大師生、村里長、志工協力推動

一一四年全力節電成果發表會三十日上午在苗栗縣政府一辦大廳舉行。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

一一四年全力節電成果發表會三十日上午在苗栗縣政府一辦大廳舉行，活動並邀請地方民意代表參與，同時頒獎表揚協助弱勢節電健檢的聯大師生、協助節電健檢的地方村里長、水電師傅及節電志工們，感謝他們為能源永續，節省電力付出的辛勞。

全球能源轉型與氣候變遷，地方為了發展更前瞻的政策，必須跨局處並與地方合作將能源整合管理，建構完整的節能推動體系，並從校園教育、社區參與到產業用電管理，形成長期運作的節電模式。

工商處長詹彩萍處長表示，今年的節電重點成果可分為八項次說明，包括.擴大校園影響力，讓節電走進家庭；.結合生活活動，讓節能走進日常以及.強化產官學合作，提升整體能效等，共有四三四位鄉親響應，全年累計節電一二六三六六度，顯示縣民對節能政策的高度支持與認同。

祕書長陳斌山表示，工商處每年都向能源局爭取七百萬的經費辦理節能，三十日的成果展感謝鄉鎮市公所、企業、志工及水電師傅們，感謝他們下到一線去協助節電。電力對我們國家或地方發展至關重要，能夠節省一度電，對我們建設都是很大的幫助，期許全民支持節電，共創永續發展。