苗栗縣府連2年榮獲交通部金路獎 縣市政府組雙料績優





交通部「第26屆金路獎」頒獎典禮12日盛大登場，本縣在縣市政府獎項中表現優異，於「路況養護」及「橋梁維護」兩大項目分別榮獲非六都第2名，連續2年奪得「金路獎績優單位」殊榮。交通工務處處長古明弘表示，路況養護工作有賴團隊日夜持續進行道路巡查與維護。本縣轄內包括縣道119線等11條、總長252公里，以及鄉道苗1線等119條、總長773公里的道路路網，皆由養護團隊定期巡檢；一旦發現坑洞即時填補，並同步記錄老化路段情形。縣府也積極投入經費，並向各項前瞻計畫爭取補助，逐段改善路況，提供用路人更安全的交通環境。

在橋梁維護方面，則包含橋梁檢測與維修兩項核心工作。本縣轄管1,482座車行橋梁，每兩年定期辦理檢測，以掌握橋梁健康狀況，並依據檢測結果逐年編列維修經費。古處長強調：「養護團隊的用心投入，是本縣在『路況養護』及『橋梁維護』雙雙獲獎的關鍵因素。」

再次榮獲全國交通養護最高榮譽「金路獎」肯定，是對鍾縣長帶領的縣府團隊一大鼓舞。本縣九宮格整體路網已逐步成型，交通運輸網絡日益完善。縣府一直高度重視道路服務品質，以務實態度推動道路與橋梁養護工程，主動辦理巡查與檢測，即早發現問題並積極改善。

在專業評審嚴謹的考核下，苗栗縣能脫穎而出，自110年至今年5年內第4度獲得縣政府組雙料績優，不僅象徵對本縣道路與橋梁養護工作的肯定，樹立優質典範。鍾縣長得知古處長從陳世凱部長手中接下獎座後難掩喜悅，更期勉縣府團隊持續提升養護量能，精進道路與橋梁維護品質，共同打造「安全、幸福、卓越的金路苗栗」。

