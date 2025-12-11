苗栗縣府「重罰」人人犬舍480萬 米可白直問鍾東錦：一條命只值1萬5？

藝人米可白對小動物愛護有加。（非當事狗狗，翻攝自米可白臉書）

藝人米可白10日在臉書發文，直指苗栗縣「人人犬舍」爆出的嚴重虐犬事件並未真正獲得妥善處理，並公開向苗栗縣長鍾東錦喊話，強調「這是一群孩子用生命發出的聲音」。米可白表示，縣府最終裁罰480萬，換算下來，290條生命，一條只值1萬5，讓她忍不住直問鍾東錦：「這真的是您認為的『重罰』嗎？」

割聲帶、後腳變形、感染重症 這些犬隻到底遭遇了什麼？

米可白指出，許多犬隻身上布滿刮痕、毛髮無法再長回來，長期關籠導致後腳變形；有的聲帶被割後傷口化膿、痛到喘不過氣，甚至營養不良、心絲蟲感染、拉血便仍被迫繁殖。她更痛批，竟有年僅1歲的犬隻被割聲帶甚至拔狼爪，導致長期乾咳不止。

她質疑，縣府處分書竟把「割聲帶」列為「非必要但不算虐待」的手術，並語帶憤怒地問道：「那照片裡這個舌頭被切掉一半的孩子，這樣也不算虐待嗎？」

一條生命只值1萬5？縣府開罰是否真的「重罰」？

針對苗栗縣府開罰480萬元，米可白痛斥：換算等同290條生命，每條僅1萬5,000元，「這真的是縣府認為的重罰嗎？」

她更指出，縣府甚至連犬隻數量都統計錯誤，使加害者仍可提出申訴，讓整起案件可能出現轉圜空間。

獸醫跨區「割聲帶」合法嗎？公會是否應該介入調查？

米可白點名負責人謝明偉「身為獸醫卻為了利益下刀」，不僅割聲帶，甚至無申請跨區執業，卻能在苗栗繁殖場進行手術。她痛批：「9成孩子被割掉聲帶，獸醫公會難道不需要調查？」

只填資料就能領養？苗栗收容所制度是否出了問題？

米可白也質疑苗栗收容所送養制度過於鬆散，「沒有家訪、沒有評估」，甚至有長者領走狗到山區「看門」，質疑這樣是否真能保障動物幸福。

她呼籲縣府必須徹底檢討制度漏洞，強調「把孩子送出去，不代表事件就結束」，真正的正義是找出責任、修補制度，杜絕下一批生命受到同樣的苦難。

