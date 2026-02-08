苗栗縣後備部家庭日 聯繫情感聚向心

記者陳彥陵／綜合報導

苗栗縣後備指揮部日前辦理「家庭日暨軍士官團教育」活動，由指揮官徐上校主持，並同步辦理慶生餐會，邀請官兵眷屬共同參與；內容規劃多項家庭同樂與互動項目，現場氣氛熱絡愉快，展現後備體系「以人為本」的凝聚力。

徐指揮官表示，官兵日常任務繁重，眷屬的默默支持更是部隊穩定重要力量，透過此次活動，使官兵與家人在忙碌之餘共享美好時光，增進彼此情誼，同時凝聚部隊向心力，打造更溫暖的後備團隊。

苗栗縣後備指揮部辦理「家庭日暨軍士官團教育」活動，現場氣氛熱絡愉快，展現後備體系「以人為本」的凝聚力。（苗栗縣後備指揮部提供）