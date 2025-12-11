苗栗縣後龍鎮一一四年度甘藷花生節活動記者會

苗栗縣後龍鎮一一四年度甘藷花生節活動舉行記者會，前排右三為鎮長謝清輝。（記者江乾松攝）

苗栗縣後龍鎮一一四年度甘藷花生節活動記者會昨十一日上午九時三十分在後龍鎮公所大廳舉行，活動日期則為十二月二十日在後龍鎮建興街與新港三路附近農地舉行。活動將提供六百組焢窯食材箱，內容除了如往例有十斤甘藷、一斤花生及一隻土窯雞外，今年更加碼提供在地的雞蛋及玉米等食材，還有美食好康券及宣導品，讓焢窯體驗更豐富多元，報名費依舊為每組五百元，活動加量不加價，歡迎民眾踴躍報名，一起來後龍「趣後龍 樂焢窯」。

昨天記者會現場由後中華幼兒園的小朋友們帶來的演出揭開序幕，由後龍鎮謝清輝鎮長主持啟動儀式，並邀請多位貴賓共同參與。後龍出產的甘藷既綿密又香甜、特選的台南9號花生果粒飽滿、香味濃郁、口感酥脆，現場更有各式豐富多元的在地農特產品供民眾品嘗及採購。為推廣後龍鎮冬季的特色景觀、在地美食以及復興農村文化記憶，後龍鎮公所舉辦的甘藷花生節焢窯活動已經來到第十年了。

後龍鎮長謝清輝表示：本次報名總組數共計六百組（網路與現場各三百組），每組報名費為五百元，額滿為止。現場報名的民眾請在十二月十五日當天至後龍鎮公所完成報名並繳費。選擇網路報名的民眾，請務必於十二月十六日下午五時前透過匯款或轉帳的方式完成繳費。

活動當天還有精彩表演、有獎徵答、農特產攤位、社區及幼兒園演出。甘藷花生節活動不僅是一場親子共度的溫馨時光，也是一次學習與成長的機會，讓孩子們能夠從中體驗到農耕生活的樂趣，讓民眾對食物的來源與農村文化有更深的了解。