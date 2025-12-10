苗栗縣政府總預算案 議會三讀通過歲出刪除1350 萬元

苗栗縣政府115年度總預算案，縣議會10日三讀通過歲入預算數304億4292萬9000元，歲出預算數301億9942萬9000元。歲入全數保留，歲出刪除1，350萬元。（謝明俊攝）

苗栗縣政府115年度總預算案，縣議會10日三讀通過歲入預算數304億4292萬9000元，歲出預算數301億9942萬9000元。歲入全數保留，歲出刪除1，350萬元。苗栗縣唯二原住民縣議員楊文昌及劉美蘭針對原民處預算少了1，700萬元一事質詢縣長鍾東錦，鍾承諾將會補回，並指縣府的統籌分配稅款其實並沒有增加很多，中央其實就是一種政治戰術，讓本來中央要付的人事費用，完全不付，現在全部丟給地方政府，就是故意讓地方政府跳腳。

苗栗縣政府115年度總預算案，歲入預算數304億4,292萬9,000元整，歲出預算數302億1,292萬9,000元整、債務之舉借84億7,000萬元整、債務之償還87億元整。經過議會分組、聯席等審查會審查後，決議歲入部分照原案通過。歲出部分則修正通過，共刪除1，350萬元，歲出預算數為301億9942萬9000元。

歲出刪除部分，包括戶役政資訊系統電腦軟硬體設備及機房維護費刪減2,000,000元。補助各戶政事務所房屋建築辦公設備暨機械設備汰購所需經費,刪減 3,000,000元。辦理辦公廳舍及宿舍所需修繕相關費用，刪減5,000,000元。增設本局大會議室落地電視牆設備，刪減1,000,000元。停車場架設充電樁設施案，刪減2,500,000元。

由於縣內2名原住民議員楊文昌、劉美蘭對於原民處預算少了1，700萬元，在總預算案二、三讀會中提出質詢。鍾東錦答詢表示，縣府115年預算是先編，然後要等中央配合款下來，結果縣府已經增加了好幾千萬，沒想到中央這麼狠心，一刀砍太深，預算少了那麼多不夠，先前總質詢，他也承諾2位議員，原民處預算不只補會回1，700萬元，而且會增加到2，700萬，並且會在結算時展現出來，因為現在預算已經定案，希望就不要重來了，不然整本要改非常麻煩，不只有原民處，現在他唯一有簽出去的就是動保，所以原民處、動保等每個處的所有來中央要預付的人事費用，全部被砍掉了，這個部分每個處都不夠，他預估全部加起來要4、5億元，我也請秘書長做總的統計，那裡可以切，那裡要補，再一次補起來了。

鍾東錦直接點明，大家很清楚現在中央的想法，是要故意讓地方政府去反彈，當時為什麼通過財劃法？財劃法當然要協商，可是國民黨提出的時間剛好是中央在搞大罷免的時候，所以中央不願意談，這個是政治因素。他一定會想辦法來解決，請2位議員放心，縣府可以愧對其他人，絕對不會愧對這麼重要的原住民好朋友，而且我常常說，苗栗能夠這麼平安，就是我們泰安的那2座山擋在那邊，就是苗栗的護國神山，這個請議員放心，縣府一定會全力以赴。

鍾東錦指出，中央其實就是一種政治戰術，就是故意讓地方政府跳腳，讓他本來中央付的人事費用，完全不付，現在全部丟給地方政府，縣府的統籌分配分配稅款其實並沒有增加很多，目前因要先處理動保所補足人員，所以先給動保所。

