苗栗縣政府與華山基金會辦理致贈獨居老人年菜活動起跑 副縣長號召各界加入行列給孤獨老人溫馨過好年

▲苗栗縣政府與華山基金會辦理致贈獨居老人年菜活動起跑號召各界加入行列給孤獨老人溫馨過好年。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府與華山基金會辦理「愛老人、愛團圓」致贈獨居老人年菜活動今天正式啟動，副縣長邱俐俐昨十五日上午代表縣府致贈十五萬元年菜金補助，並與華山基金會苗栗愛心天使站長余智達一起號召社會各界伸出援手，為弱勢長輩加菜，幫助孤老過個好年。

苗栗縣統計至一一四年十二月底止，老年人口數已達十萬七千四百七十六人，佔全縣總人口20.23%，其中列冊獨居老人計一千四百九十四人。

苗栗縣政府為強化獨居長輩的關懷，除賡續辦理「獨居老人關懷服務計畫」，委託財團法人雙福社會福利慈善事業基金會及社團法人苗栗縣一本共生共好共善協會，並結合華山基金會辦理致贈獨居老人年菜活動，一起關懷全縣的獨居老人，期待建構多元完整的老人福利服務，提升長者的健康及生活品質。

苗栗縣政府與華山基金會昨天上午在縣府文化觀光局中正堂前大廳舉辦「一馬當先、愛不停歇」致贈獨居老人年菜宣傳活動，會中邀請「貝思特幼兒園」帶來可愛表演及苗栗縣「正鋒書道會」書法家現場揮毫馬年春聯，小朋友天真無邪的演出及一幅幅幸福加「馬」春聯的加持，讓在場獨居老人露出難得笑容，也溫暖老人們孤獨的心靈。

副縣長邱俐俐、縣府社會處老人福利科長張瑞瑜、地區議員們上午到場給獨居老人們加油打氣，台灣中油股份有限公司探採事業部、台電苗栗區營業處、信邦電子、明峰科技有限公司、上林藥師藥局、京元電子股份有限公司、群聯電子股份有限公司、冠軍建材股份有限公司、苗栗縣僑仔頭文教關懷協會、正鋒書道會及後龍萬善祠(百姓公)等單位代表也共襄盛舉致贈獨居老人年菜活動，愛心不落人後。

副縣長邱俐俐除代表縣府致贈十五萬元年菜金，期盼藉此拋磚引玉，號召社會各界共同支持，在傳統節慶為獨居長輩送上暖心祝福。邱俐俐並率與會貴賓拓印馬年春聯，為獨居長輩獻上祝福，希望長輩能開心迎接馬年的到來。

華山基金會苗栗愛心天使站長余智達指出，年關將至，目前苗栗區年菜及服務經費仍有七成缺口，亟待各界伸出援手加入致贈年菜行列，讓所有獨居老人也可以溫馨過好年。華山基金會苗栗愛心天使站表示，「愛老人、愛團圓」致贈獨居老人年菜活動，愛心年菜每份一千元，愛心專線037-373627，余縣站長。捐款帳號：台灣銀行豐原分行，代碼004、帳號030-001-149-274。（請備註：一一五春節）