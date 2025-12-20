苗栗縣明年土地現值微幅調漲 頭份市三角地蟬聯「地王」

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣明年公告地價及公告土地現值，經苗栗縣地價及標準地價評議委員會評定通過，全縣公告土地現值平均調幅1.56％；公告地價平均調幅2.66％，將於明年元旦公告；其中頭份市中正路與民族路交叉路口之路角地再度蟬聯「地王」，公告土地現值為185500元/㎡，換算每坪61萬3223元，交易最頻繁區段則在頭份、竹南及苗栗市。

苗栗縣政府地政處指出，明年公告地價及公告土地現值評議案，全縣18鄉鎮市原本劃設6184個地價區段，經年度作業檢討調整為6253個地價區段，增加69個地價區段，期使地價區段範圍劃分更趨精緻合理，經依法公告確定後，作為當年度土地移轉及設定典權時，申報土地移轉現值之參考。

地政處表示，明年公告土地現值地價調查之買賣實例蒐集期間，係自前年9月2日至今年9月1日止，整體呈現量縮價穩之勢，交易較熱絡區域分述如下：

苗栗市交易頻繁之區段主要集中在文華、文山國小、台鐵苗栗車站後站及苗栗縣政府周邊地區，附近生活機能完善區域，周邊住宅需求穩健，房價小幅上漲。

頭份市及竹南鎮兩市鎮位於竹南頭份聯合都市計畫區內，周邊公共設施機能完善，鄰近新竹科學園區竹南基地、竹南火車站及頭份交流道，提供就業機會、交通便利，吸引周邊縣市人口流入，住宅持續增加。同時竹南頭份已發展之尚順商圈商業機能完善及運動公園附近重劃完成之商業區，促進商業活動發展熱絡，建商進駐投資持續推案帶動交易量能，地價價格呈現上漲趨勢。

地政處指出，經評議後苗栗縣明年公告土地現值最高「區段地價」仍為頭份市和平段140地價區段，位於中正路上，和平路與民族路間之商業區，公告土地現值為125000元/㎡，換算每坪41萬3223；最高「地王」地價則為該區段內中正路與民族路交叉路口之路角地，公告土地現值為185500元/㎡，換算每坪61萬3223元。

