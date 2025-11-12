苗栗縣書畫教育協會「心中有愛，生活最美」書畫展開展

苗栗縣書畫教育協會即日起至十一月十九日止在苗栗市公所三樓藝文中心舉辦會員聯展。展覽以「心中有愛?生活最美」為主題，誠摯邀請各位鄉親與藝文愛好者蒞臨參觀，一同感受書畫之美與生活中那份溫暖的人文氣息。

本次展出作品題材豐富、形式多元，從筆墨流暢的書法，到意境深遠的山水、花鳥畫作，皆蘊含創作者對生活的體悟與對美的追求。協會期望透過藝術的感染力，讓人們在欣賞之餘，也能感受到「心中有愛」的正向能量，讓美感融入日常，讓生活更添光采。（見圖）

苗栗縣書畫教育協會理事長陳文海表示，協會成立三十多年來，始終秉持「藝術美化人生」的宗旨，致力推廣書畫教育、培育藝文新秀，並結合社會各界力量推動藝術向下扎根。希望藉由每一次展覽，讓更多人親近書畫藝術，啟發內在善念與創作靈感，並以藝術之力溫潤社會風氣。

協會成員多為熱愛書畫的在地藝術家，平日除創作交流外，也熱心公益，以藝文薰陶人心，推廣「以美育人」的精神。本次聯展除展現會員創作成果外，更傳達以書畫啟迪心靈、淨化社會的理念。苗栗市長余文忠表示，希望透過藝術的力量，讓每個人都能從筆墨之間找到平靜與喜悅，進而帶動社會祥和安定的氛圍，共築「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的大同社會。

展覽地點位於苗栗市公所三樓藝文中心，展場開放時間為周一至周日（逢國定假日休館），歡迎民眾踴躍前來觀賞，親近書畫藝術之美，讓心靈在墨香與畫意中獲得一份感動與平靜。