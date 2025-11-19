苗栗縣校外會年終工作會議 副縣長與校長打勾勾約定守護孩子

苗栗縣校外會年終工作會議副縣長邱俐俐（前排右四）與校長約定守護孩子。（記者江乾松攝）

為促進苗栗縣校園安全與健全學子身心發展，完善校園安全防護工作，苗栗縣學生校外生活輔導會昨十九日在三義鄉西湖渡假村召開「一一四年度年終工作會議」，副縣長邱俐俐頒獎表揚防制學生藥物濫用、性別平等教育及學生校外生活輔導工作表現優異學校，另談到日前發生悲劇，副縣長激動落淚與現場所有校長打勾勾，承諾從今天開始一起成為所有孩子的後盾。

本次會議除進行教育處、心理健康中心、警察局及校外會等單位的年度工作報告外，也安排各校代表與委員交流經驗，分享校園安全維護與學生輔導的成功案例，並期望藉此提供縣內校外生活輔導網絡機關良好的溝通合作平台，未來持續攜手建構「無毒、無暴力、無詐騙」的安全校園支援網絡，讓學生安心、家長放心、社會更有信心。

苗栗縣副縣長邱俐俐在教育處秘書呂岸霖、衛生局副局長莊素玲、消防局副局長黃德興、警察局副局長李青泉、社會處秘書謝乾祥、心理健康中心主任涂麗秀、勞青處專員劉秉弦、苗栗縣校外會執行秘書陳營和陪同下出席會議，呼籲各單位應通力合作，透過跨局處、校際網絡聯繫及持續性合作機制，共同守護苗栗學子與校園安全。

副縣長邱俐俐表示，苗栗縣校外會召開此次會議格外有意義，除了對過去的工作的一個檢點之外也展望未來的工作，加強需要加強的部分。副縣長提到日前發生遺憾的事件，除了要自我警惕以外，更要務實的去面對這些問題，解決問題。 副縣長邱俐俐強調，每一件遺憾的事情發生縣府責無旁貸，而來到三義的路程上接到拱天宮洪主委的電話，他非常關切此事件，拱天宮並願意盡棉薄之力協助苗栗縣政府完善防護網，感謝拱天宮及洪組委的慈悲，同時也希望各界一起響應，一起來構築堅固的安全防護網，讓苗栗的孩子都能完整地被看見、被接住。

副縣長邱俐俐談到此事悲從中來，含淚舉起手指與台下校長們打勾勾約定，一起打造真正有愛的教育環境，達成心連心、手牽手的心靈默契，與各界聯合在一起成為孩子的後盾。她表示，「他們想要往前衝，我們就陪他往前衝，他們想要停下來歇一歇，我們也蹲下來陪他坐一坐、聊一聊」，希望每個孩子都能知道「你值得被看見、值得被陪伴更值得被接觸」，提醒大家不要忘記今日的約定，一起為苗栗、為青少年、銀髮族等各族群，建立非常有愛且健全的安全防護網。