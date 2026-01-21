苗栗縣棒球山城盃國小組開打 鍾東錦加碼熱飲與獎金暖心鼓勵





苗栗縣政府21日上午舉辦「棒球山城盃挑戰賽」國小組賽事，縣長鍾東錦、教育處副處長彭德俊一同到場為小選手加油打氣，縣長鍾東錦表示，棒球是台灣的國球，推廣基層棒球不僅能強健孩子體魄，更能培養紀律、團隊合作與面對挑戰的正向態度。他強調，縣府長期重視基層體育發展，透過分齡分級的制度，讓孩子循序漸進累積比賽經驗，逐步建構完整的三級棒球人才培育體系。

本次賽事共有僑成、汶水、成功、頂埔、仁愛、銅鑼、通霄、大同、烏眉楓樹分校、后庄、山佳及卓蘭等12所國小組隊參加，小選手們齊聚一堂，在場上展現平日扎實訓練成果與良好運動家精神，充分呈現苗栗基層棒球的活力與潛力。

廣告 廣告

縣長鍾東錦表示，考量近日天氣寒冷，在三天賽事期間提供熱飲，讓小選手們在場上拚戰之餘也能暖心暖身，安心展現最佳實力。

鍾東錦進一步指出，為提升比賽的競爭性並鼓勵學童勇於挑戰自我，本次賽事獎金特別加碼：第一名新臺幣3萬元、第二名2萬元、第三名1萬元。期盼透過實質的獎勵機制，激發學生的參與動力，並在比賽過程中累積寶貴的實戰經驗，建立自信心與榮譽感。

鍾東錦強調，「棒球山城盃挑戰賽」是縣府推動校園體育與競技運動的重要平台，透過完善的賽事規劃與制度化辦理，讓學童在比賽中學習團隊合作、勇敢面對挑戰，並在挫折中成長。他也特別感謝各校教練的用心指導與家長的長期支持，因為有大家的付出，孩子才能安心站上球場追逐夢想。未來縣府將持續投入資源，打造更完善的基層運動環境，培育更多優秀選手，為苗栗爭光。

更多新聞推薦

● 營建剩餘土石方議題 國土管理署重申3項配套措施