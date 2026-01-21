苗栗縣棒球山城盃國小組12校競技

苗栗縣棒球山城盃國小組21日正式開打



苗栗縣「棒球山城盃挑戰賽」國小組賽事21日在後龍溪高灘地棒壘球場開打，僑成、汶水、成功等12所國小組隊參加，小選手們齊聚一堂，展現平日扎實訓練成果。苗栗縣長鍾東錦到場為小選手加油打氣時表示，棒球是臺灣的國球，推廣基層棒球不僅能強健孩子體魄，更能培養紀律、團隊合作與面對挑戰的正向態度。



鍾東錦縣長強調，「棒球山城盃挑戰賽」是縣府推動校園體育與競技運動的重要平台，透過完善的賽事規劃與制度化辦理，讓學童在比賽中學習團隊合作、勇敢面對挑戰，並在挫折中成長。他也特別感謝各校教練的用心指導與家長的長期支持，因為有大家的付出，孩子才能安心站上球場追逐夢想。

­