苗栗縣榮服處寒冬送暖 慰問戰公傷殘及年長榮民眷

處長陳立中(右三)慰問公傷殘退除役官兵。

▲處長陳立中(右三)慰問公傷殘退除役官兵。

時序寒冬大陸冷氣團籠罩，苗栗縣榮民服務處透過任務編組，十四日由處長陳立中、副處長柯長榮、總幹事王國良、替代役男、榮欣志工及服務體系團隊合力至轄內各鄉鎮市關懷慰問戰公傷殘及年長榮民，提供適時、適切之各項服務照顧。

苗栗榮服處主動鏈結社會資源，攜帶退輔會「寒冬送暖」清境農場防寒保暖物資，到宅陪伴傷殘官兵及生活協助，以訪視關懷、發送物資、協助就醫、轉介社福資源等方式，執行就學、就業、就醫、就養、服務照顧及退除給付等六大核心工作，實質嘉惠戰公傷殘及年長榮民家庭。

苗栗榮服處陳處長表示，依退輔會「傳承榮民精神，追求卓越服務，永續組織發展」願景，各級服務人員以「榮民在哪裡，服務到哪裡」為目標，秉持輔導會「忠貞、團結、關懷、誠樸、開創」核心價值，優化各項服務照顧工作，讓榮民眷感受到輔導會的用心。