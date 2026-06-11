苗栗縣榮服處辦理創業座談協助退除役官兵實現夢想再創事業高峰

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苗栗縣榮服處柯長榮代理處長(前排左五)及李國賓顧問(前排右六與參加創業座談的退除役官兵合影留念。

▲苗栗縣榮服處柯長榮代理處長(前排左五)及李國賓顧問(前排右六與參加創業座談的退除役官兵合影留念。

苗栗縣榮民服務處為協助退除役官兵順利創業昨十一日辦理創業座談，由代理處長柯長榮主持，特別邀請中華民國中小企業總會李國賓顧問，以「AI 行銷提效降本之策略運用」為題，協助退除役官兵實現夢想，再創事業高峰。

李國賓顧問指出，在未來演算法會越來越懂消費者，自動化工具也會便宜到幾乎免費，技術將不再是壁壘，AI能完美處理80%的行銷與客服工作，準備迎接數位自動化時代，幫助自己成功創業。

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苗栗榮服處代理處長柯長榮表示，退除役官兵在創業過程中，往往都經歷了許多艱辛，輔導會為提升榮民及二類官兵創業成功的機會，提供專業顧問實施創業諮詢輔導及創業貸款利息補貼，歡迎已創業或計畫創業的退除役官兵們善加運用

苗栗縣榮服處強調，輔導會為協助提升退除役官兵職場競爭力，近年積極推出穩定就業津貼、推介媒合就業、創業貸款利息補貼、會外職訓補助及就學補助等多項輔導措施。歡迎退除役官兵加入苗栗榮服處Line@群組(ID：@wpk2666m)，將主動提供最迅速的服務資訊；或訂閱榮光雙周刊電子報及苗栗縣榮民服務處官網，妥善運用輔導會資源，並歡迎有需求的退除役官兵撥打服務專線037-366911，苗栗榮服處將竭誠為您服務。