苗栗縣樂齡學習示範中心頒發年度勤學獎 表揚241位學員展現終身學習生命風采

苗栗縣樂齡學習示範中心頒發年度勤學獎表揚二四一位樂齡學員展現終身學習的生命風采。（記者江乾松攝）

苗栗縣樂齡學習示範中心十四日在山腳國小日式宿舍廣場舉辦「美好年華．樂齡時光」一一五年度勤學獎頒獎典禮，表揚二四一位勤學不輟的樂齡學員。副縣長邱俐俐上午蒞會頒獎，並與學員們跳舞同樂，她鼓勵所有老年人都踴躍走出家庭，大家聚在一起相互學習、關懷彼此，讓老年生活更健康、快樂、充實。

展現終身學習的生命風采。活動以「再小的努力，乘以三六五天，都會變得了不起」為主題，旨在肯定樂齡學員持之以恆的學習精神，傳遞學習不因年齡而停歇的信念，讓終身學習成為第三人生中最亮眼的風景。

頒獎典禮共頒發四大類獎項，依學員的學習歷程與投入程度，表揚他們在知識、能力與生命狀態上的持續成長。包括一八二名樂齡學習獎（三十一-六十章），三十八名樂齡改變獎（六十一-一二0章），十四名樂齡增能獎（一二一-一五0章）及七名樂齡卓越獎（一五0章以上）。其中，今年六十一歲的謝玉純獲得一七一章，是全學員中學習時數最高，她上台受獎時也獲得全場最熱烈的掌聲。

苗栗縣樂齡學習示範中心執行長謝旻憲指出，苗栗縣樂齡學習示範中心目前共有九百多位學員，年齡從五十五歲到九十四歲都有，中心也依據不同年齡層規劃不同課程，每上一堂二小時的課程，就可獲得一枚學習章。每一張學習章不僅是課程的累積，更是一段自我突破的軌跡，而每一位得獎者，都是「學習讓人生再次發光」的最佳代言人。

昨天的頒獎典禮由熟齡新聲樂團和新復舞動人生團以熱力四射的表演揭開序幕，十三個分班的學員上午也紛紛回到示範中心，一起分享及展示一年來的學習成果，展現熟齡學員的活力與熱情。活動最後由山腳貓薩克斯風團隊將帶來壓軸演出，主辦單位會後並舉行大圓爐，象徵學習同行、世代共融，為活動畫下溫暖句點。

除了動態活動，現場還有靜態展覽與互動體驗區，包括學員的藝術創作展「粉彩心天地」、跨世代工藝成果「青銀共創木雕」、科技學習的精彩紀錄「數位班影片展覽」、「禪繞畫創作體驗」與「創意春聯書寫」等，讓參與者能感受到學習的多元樣貌與豐富內涵。

苗栗縣樂齡學習示範中心執行長謝旻憲表示，「學習，從不嫌晚；精彩，正要開始」。他指出，勤學獎不僅是對學員學習成果的表揚，更是在向社會傳遞一個重要訊息─學習不僅是年輕人的權利，而是每個人生階段都能選擇的生活方式。希望透過學員們的真實故事與學習成果，鼓勵更多人勇敢踏出學習的第一步，為人生持續加值。