苗栗縣樂齡學習示範中心頒發年度勤學獎 241位勤學不輟學員受表揚





栗縣樂齡學習示範中心14日在山腳國小日式宿舍廣場舉辦「美好年華．樂齡時光」114年度勤學獎頒獎典禮，表揚241位勤學不輟的樂齡學員。副縣長邱俐俐上午蒞會頒獎，並與學員們跳舞同樂，她鼓勵所有老年人都踴躍走出家庭，大家聚在一起相互學習、關懷彼此，讓老年生活更健康、快樂、充實。

14日的頒獎典禮共頒發四大類獎項，依學員的學習歷程與投入程度，表揚他們在知識、能力與生命狀態上的持續成長。包括182名樂齡學習獎（31–60章），38名樂齡改變獎（61–120章），14名樂齡增能獎（121–150章）及7名樂齡卓越獎（150章以上）。其中，今年61歲的謝玉純獲得171章，是全學員中學習時數最高，她上台受獎時也獲得全場最熱烈的掌聲。

廣告 廣告

苗栗縣樂齡學習示範中心執行長謝旻憲指出，中心目前共有900多位學員，年齡從55歲到94歲都有，依據不同年齡層規劃不同課程，每上一堂2小時的課程，就可獲得一枚學習章。他表示，每一枚學習章不僅是課程的累積，更是一段自我突破的軌跡，而每一位得獎者，都是「學習讓人生再次發光」的最佳代言人。

14日的頒獎典禮由熟齡新聲樂團和新復舞動人生團以熱力四射的表演揭開序幕，13個分班的學員上午也紛紛回到示範中心，一起分享及展示一年來的學習成果，展現熟齡學員的活力與熱情。活動最後由山腳貓薩克斯風團隊將帶來壓軸演出，主辦單位會後並舉行大圓爐，象徵學習同行、世代共融，為活動畫下溫暖句點。

除了動態活動，現場還有靜態展覽與互動體驗區，包括學員的藝術創作展「粉彩心天地」、跨世代工藝成果「青銀共創木雕」、科技學習的精彩紀錄「數位班影片展覽」、「禪繞畫創作體驗」與「創意春聯書寫」等，讓參與者能感受到學習的多元樣貌與豐富內涵。

副縣長邱俐俐、教育處社教科長李瞳宣及地區議員上午到場頒獎表揚勤學獎學員，並與學員們同樂。邱俐俐肯定山腳國小樂齡學習示範中心，十多年來一步一腳印走到今天，透過課程學習，讓長輩們不只生活更有變化，也在安全、健康與人際互動上，多一分保障，更重要的是，重新找回自信與人生價值。

邱俐俐指出，「人生沒有太晚，只有願不願意再出發」，尤其看到學員們展現出的熱情和豐碩的學習成果，更證明活到老、學到老，只要願意，人生就仍有新風景與無限可能。

謝旻憲表示，「學習，從不嫌晚；精彩，正要開始」。他說，透過多元樂齡學習的課程所產生的效果，可以讓長輩不失能，減少長照的壓力，也希望藉此讓更多的長輩發現「雖然我老，但我可以老的更好」。

更多新聞推薦

● 屏東縣115學年度起高國中小營養午餐全面免費 5萬學生受惠