苗栗縣溫體豬今恢復上市 衛生局稽查攤商、加工廠

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央也宣布禁宰禁運豬肉，苗栗縣肉品市場昨天恢復拍賣、屠宰，之後由專用運載車配送至縣內各攤商，民眾於今(8)日終於可以買到溫體豬肉。因應溫體豬恢復上市，苗縣府衛生局也啟動稽查，針對縣內製造業、販賣業、餐飲業及攤商檢視肉品來源文件、屠宰合格證明及販售環境衛生等項目，目前未發現異常，苗縣府環保局強調將持續把關。

苗縣府衛生局指出，因應苗栗縣8日溫體豬恢復上市，衛生局針對18鄉鎮傳統市場共172攤生鮮豬肉攤位，共稽查90攤生鮮豬肉攤位及6家豬肉製品加工廠皆合格。

由於豬肉產品眾多，苗縣府衛生局稽查縣內製造業、販賣業、餐飲業及攤商等業者，至於稽查結果，衛生局強調，稽查目的為落實購買來源登錄、留存交易與屠宰檢驗證明文件等措施，確保肉品來源清楚、流向可追溯，衛生局將結合農業處、政風處及教育處等單位，辦理7次聯合稽查，嚴守「非洲豬瘟不得入市」防線。

