苗栗縣溫體豬今恢復上市 衛生局稽查攤商、加工廠
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央也宣布禁宰禁運豬肉，苗栗縣肉品市場昨天恢復拍賣、屠宰，之後由專用運載車配送至縣內各攤商，民眾於今(8)日終於可以買到溫體豬肉。因應溫體豬恢復上市，苗縣府衛生局也啟動稽查，針對縣內製造業、販賣業、餐飲業及攤商檢視肉品來源文件、屠宰合格證明及販售環境衛生等項目，目前未發現異常，苗縣府環保局強調將持續把關。
苗縣府衛生局指出，因應苗栗縣8日溫體豬恢復上市，衛生局針對18鄉鎮傳統市場共172攤生鮮豬肉攤位，共稽查90攤生鮮豬肉攤位及6家豬肉製品加工廠皆合格。
由於豬肉產品眾多，苗縣府衛生局稽查縣內製造業、販賣業、餐飲業及攤商等業者，至於稽查結果，衛生局強調，稽查目的為落實購買來源登錄、留存交易與屠宰檢驗證明文件等措施，確保肉品來源清楚、流向可追溯，衛生局將結合農業處、政風處及教育處等單位，辦理7次聯合稽查，嚴守「非洲豬瘟不得入市」防線。
更多自由時報報導
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
首批溫體豬上架 台南黃昏市場一下子搶購一空
非洲豬瘟解禁！北市何時買得到溫體豬？ 市場處回應了
等了15天！新鮮溫體豬肉回歸 雲林斗六黃昏市場買氣增
其他人也在看
苗縣豬肉解禁 攤商抱怨拍賣價高於外縣市自行吸收成本
非洲豬瘟疫情清零，活豬禁運禁宰歷經15天解禁，今（8）日清晨苗栗縣各傳統市場及肉攤，恢復豬肉供應，憋了15天沒有豬肉可以吃，各攤商出現購買人潮，有些肉攤，有不少老顧客預訂，攤架上所剩豬肉不多。但有攤商抱怨，苗栗縣肉品市場昨天豬隻拍賣價格，每公斤平均價格比其他縣市高約20元，只收自行吸收成本，不敢漲價自由時報 ・ 11 小時前
溫體豬肉解禁 新北：零售市場價格平穩（1） (圖)
新北市府市場處8日表示，零售市場恢復販售溫體豬肉，經查核攤商，非洲豬瘟疫情前，溫體豬肉每台斤新台幣200元，重新開市後每台斤210元，比較禁運前的價格平穩。圖為8日稽查市場攤商。中央社 ・ 7 小時前
新北溫體豬解禁復市 價格平穩
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府市場處表示，零售市場今天恢復販售溫體豬肉，經查核攤商後發現，溫體豬肉於非洲豬瘟疫情前每台斤200元，今天重新開市後每台斤210元，與禁運前價格差異不大，價格維持平穩。中央社 ・ 8 小時前
防檢署：動植物檢疫物入境檢疫 不因用途數量豁免
（中央社記者吳欣紜台北8日電）雲林縣縣長張麗善日前指出，民眾輸入國外食品供自用，只要6公斤或1000美元以下可規避食品查驗，防檢署今天說，國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免。中央社 ・ 11 小時前
全台昨拍賣2.8萬頭毛豬 平均每公斤103元
全國肉品市場7日恢復拍賣，根據畜產會統計，當天全台拍賣毛豬頭數共2萬8300多頭。拍賣價格平均每公斤約103元。而大部分傳統市場，8日上午都能買到國產溫體豬肉。有豬肉攤商說，一早就湧現人潮購買豬肉，買氣增加3成。還有民眾提早打電話預訂，就怕買不到豬肉。公視新聞網 ・ 8 小時前
海鷗重創菲國後再襲越南釀5死 民眾拍下玻璃窗遭強風碎裂瞬間
在菲律賓肆虐之後，颱風「海鷗」（Kalmaegi）又為越南帶來了狂風暴雨。在嘉萊省和鄰近的多樂省，多棟房屋倒塌，造成5人死亡，多人失蹤。 「海鷗」是越南有史以來最強的颱風之一，風速高達每小時149公里，持續不斷的暴雨使原本就遭受洪災的地區雪上加霜。中天新聞網 ・ 9 小時前
謝侑芯家屬委任律師！ 要求警方調取飯店監視器畫面、徹查相關人員通話紀錄
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯家屬已委託當地資深律師處理，律師團隊也正式向警方發函，要求全面調取案發飯店的案發前後3小時的監視畫面及相關資料，範圍包括飯店大門、走廊、電梯及謝侑芯房間出入口等位置。負責此案的律師陳俊達認為，警方應徹查所有擁有進入房間...CTWANT ・ 8 小時前
立院預算中心：旅宿房價高漲影響國旅意願
（中央社記者郭建伸台北8日電）立法院預算中心提出報告指出，台灣的觀光旅館、一般旅館平均房價近5年成長逾2成，高於同期的消費者物價水準，而旅宿業房價高漲影響台灣人國旅意願、減少國旅時在外過夜，應研謀對策才能提升觀光量能。中央社 ・ 8 小時前
基隆東岸停車場整修 預計11月中完工
基隆東岸地下停車場今年7月中旬開始整修，改善地面、漏水與導入智慧停車設備，並改善停車格太小的問題，將柱子間部分原設4格改為3格，民眾開車門就不會下不了車，現只剩地下4樓的工程，預計11月中完工。東岸地下停車場位在市中心，也是到廟口的主要停車場之一，週末假日都大排長龍，設施逐漸老舊、地面破損。樓上的商自由時報 ・ 11 小時前
服務從胎兒到老年人 黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人 (圖)
慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘 （右）近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員表揚。他說，只要不是颱風天，哪裡有難他就往那裡飛。中央社 ・ 9 小時前
2025年「天下永續公民獎」 中華電信勇奪冠軍殊榮
中華電信7日榮獲《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」大型企業服務業組第一名殊榮，更以推動AI人才培育與幸福職場文化，勇奪「天下人才永續獎」大型企業服務業第一名、及「親子天下友善家庭職場獎」，三項大獎彰顯中華電信以「數位平權、永續共榮」理念長期深耕ESG作為，廣獲各界肯定。工商時報 ・ 17 小時前
集集清水溪疑遭排污淪「牛奶河」 環局緝凶最重罰300萬元
南投集集鎮流經市區的清水溪，近日突然白濁淪為「牛奶河」，疑遭人偷排廢水污染，南投縣環保局獲報採檢並溯源追查，依廢棄物清理法最重可處6000元罰鍰，若造成河川污染，依水污染防治法更可處300萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。集集鎮公所表示，近日在鎮上的清水溪河道，從市區初中橋一直延伸到下游清水橋、林尾橋自由時報 ・ 11 小時前
偏頭痛不是小毛病！台灣200萬人受困 醫揭女性高3倍、每年恐少賺1.3個月
頭痛只痛一邊才叫偏頭痛？頭痛能忍就忍，儘量不要吃止痛藥？同一種類的頭痛藥吃久了，越吃越沒效？．．．．．．這是許多有偏頭痛困擾的人心中的疑問，這也顯示有偏頭痛問題的人真的很多。的確，根據《全球疾病負擔研究》報告指出，過去30年以來，偏頭痛高居導致失能疾病的第二名，在50歲以下青壯年族群中甚至排名第一，影響全球大約10～20%的人口。 在台灣，根據統計，有200萬人左右有偏頭痛的問題，女性發生機率比男性來得高，全台女性偏頭痛的比率為14.4%，是男性的3倍之多；尤其容易出現在20～50歲的女性族群，每5人就有1位患有偏頭痛。除了造成生活品質下降之外，頻繁發作的偏頭痛，更容易合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。神經內科醫師特別呼籲，偏頭痛不只是一個症狀而已，而是一種需要治療的慢性疾病。 根據台灣年輕病友協會公佈最新「113年偏頭痛認知研究大調查」顯示，73%受訪者表示會不定時頭痛，有67.5%的頭痛患者須請假在家休息，而且平均每人一個月會請3.22天病假，每月因頭痛導致的經濟損失為5,156.6元，每年約減少1.3個月的收入；另有68.7%的頭痛患者，會花錢尋求改善頭痛的方法。簡單來說，頭痛不僅常春月刊 ・ 12 小時前
每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏
這名女網友在Dcard以「男友不知道我本名」為題發文表示，她和男友交往了1個多月，基本上一週會見面一次，但每天都有打電話或視訊，平常會互相稱呼對方「寶貝」。原PO說到，某天她心血來潮想玩快問快答，詢問男友「寶貝，我叫什麼名字？」對方打趣道「哈哈哈，什麼怎麼突然問...CTWANT ・ 10 小時前
台中市長盧秀燕視察傳統市場肉攤 (圖)
台中建國市場肉品區8日一早許多民眾擠在肉攤前選購溫體豬肉，市長盧秀燕（右）視察肉品攤商價格與需求量。中央社 ・ 9 小時前
信用卡點數重返主流 3大祕訣強效放大價值
信用卡點數可在銀行商城換購商品、電子票券或折抵帳單放大價值(圖/pixabay)卡優新聞網 ・ 18 小時前
龜山大坪頂公園遊戲場融入「八卦窯」意象 2027年初啟用
龜山大坪頂地區鄰近林口長庚醫院、捷運車站，為龜山新興都會區，當地雖擁有多座小型鄰里公園，卻缺乏大型遊戲場及廣闊綠地，為此，市府積極取得公九用地，如今2.3公頃土地已取得1.5公頃將規劃進行第一期改建工程，在地方積極參與後，決定規劃全區環狀步道、樹陣廣場及欒樹體健區，並融入在地「八卦窯」意象的磚窯意象自由時報 ・ 11 小時前
我能聽懂你！ 聰明狗狗會分類玩具
匈牙利研究發現，聰明的狗狗甚至具有把物品自行分類的推理能力，不但能記住玩具的名稱，還能理解不同外觀、但功能相同的玩具，其實屬於同一類的玩具。這其實就是幼童早期語言發展時，將語言標籤 也就是物品名稱...大愛電視 ・ 14 小時前
快訊／國三竹崎交流道嚴重車禍！水泥預拌車匝道側翻 傷亡狀況不明
國道三號嘉義北上路段8日早上11點發生一起驚悚車禍，一輛水泥預拌車行經竹崎交流道時不明原因翻覆，警方及消防局獲報後已先後前往救援，趕抵現場後發現預拌車已側翻，且擋風玻璃碎裂，但目前傷亡狀況不明，釐清原因正由警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
在愛情裡，守好你的法律陣線：結婚、離婚、不婚、再婚，感情裡的法律幸福指南
〈簽婚前協議很勢利？──不是切割，是建立「生活秩序」〉一名音樂老師準備與交往多年信傳媒 ・ 10 小時前