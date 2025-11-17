苗栗縣爭取冷鏈物流中心 農業部：按規劃持續推進

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）立委陳超明今天邀立院經濟委員會赴苗栗考察，針對縣府爭取設置冷鏈物流中心，農業部官員表示應可按規劃的期程持續推進；至於肉品市場改建，則建議評估改採逐年整修方案。

苗栗縣政府農業處表示，縣府向中央提出冷鏈物流中心及肉品市場改建2大農業建設，攸關地方產業升級，總經費需求逾新台幣12億元。其中苗栗縣農糧產品「區域冷鏈物流中心」工程，進入先期規劃及研擬興辦事業計畫，並編列經費取得苑裡鎮社柑段的預定用地，基地面積約8182平方公尺，預估經費約6.3億元。

農業處指出，冷鏈物流中心有助提升農產品品質、確保新鮮度，降低農損風險、穩定農民收益，是苗栗農業升級的重要一步，盼獲中央支持，強化市場競爭力、促進產業升級。

另外，成立於民國73年的苗栗肉品市場，迄今已41年，近5年平均年間交易量高達19萬頭豬隻，然因建物與設備均顯老舊，爭取投入6.6億元全面改建升級，包括屠宰線全面更新、污水處理系統升級、擴建冷鏈倉儲及冷藏設備等。

無黨籍立委陳超明今天邀立法院經濟委員會考察苗栗縣農業經濟建設，在苗栗肉品市場聽取簡報，農業部次長胡忠一、苗栗縣長鍾東錦等人出席。

陳超明說，苗栗冷鏈專區交通位置極佳，未來建置完成對產業、農民絕對是一大益處，縣府也已完成購地，展現成立冷鏈專區的決心。另外，苗栗縣是黑毛豬交易大本營，近期非洲豬瘟影響，食安觀念再提升，肉品市場的現況有改善必要。

鍾東錦表示，苗栗一年四季都有農產、蔬果，冷鏈先進設備保鮮，既可延長銷售時間、提高經濟價值、降低農損，並確保食品衛生安全；肉品市場建築和設備更迫切需要重建改善，縣府財政仍受中央控管，地方配合款是一大負擔，盼中央能增加補助比例，讓各項建設順利推動。

胡忠一表示，農業部支持苗栗縣冷鏈專區的態度不變，新建工程應可按顧問公司規劃的期程持續推進，並留意周邊農地溝渠順暢、冷鏈物流專區主軸、強化地方連結等，讓計畫能加速完成。

至於肉品市場改建工程，胡忠一認為，縣府須考量自籌款的財政壓力，同時事先要研擬增加營運量能的成功策略，他建議縣府評估改採整修補強方式，中央每年可以補助500萬元，依先後緩急汰舊換新設備，同樣可以逐年改善建物和設施。（編輯：李錫璋）1141117