苗栗縣理事長盃四級棒球賽登場

苗栗縣理事長盃四級棒球錦標賽十日在後龍溪高灘地棒球場登場。

（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣理事長盃四級棒球錦標賽十日在後龍溪高灘地棒球場登場，共有國小八隊、國中軟、硬式各四隊及高中三隊三百五十位選手同場競技。比賽將至十二月十三日，精彩可期，歡迎鄉親到場觀戰，也為小選手們加油。

十日上午開幕戰由竹南山佳國小迎戰頭份后庄國小，兩軍上演精彩攻防，互有領先，場邊加油聲不斷。

副縣長邱俐俐、縣府教育處體健科長葉馥榛、體育場場長陳慧欣、體育會總幹事周仁聖、棒球委員會主任委員楊明燁、議員曾美露十日上午主持開幕，邱俐俐、楊明燁兩人並上場揮棒與選手同樂，精彩賽事在山佳國小投手謝劭禹代表選手宣誓後依序登場。

廣告 廣告

副縣長邱俐俐指出，縣府長期推動基層棒球發展，透過四級棒球錦標來銜接培育教育，讓小選手可以在家鄉穩定的訓練，安心追求棒球夢想。她表示，縣府會持續完善比賽場地和設施，希望培育出更多優秀的棒球好手。

棒球委員會副總幹事何峻甯表示，此次比賽分為少棒軟式、青少棒硬式、青少棒軟式及青棒組，分別於十二月十至十三日比賽，希望與賽者藉比賽相互切磋，增長球技，促進友誼。