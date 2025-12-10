苗栗縣理事長盃四級棒球錦標賽登場 副縣長邱俐俐揮棒與選手同樂
▲苗栗縣理事長盃四級棒球錦標賽登場共有國小八隊、國中軟、硬式各四隊及高中三隊350位選手同場競技。（記者江乾松攝）
苗栗縣理事長盃四級棒球錦標賽十日在後龍溪高灘地棒球場登場，共有國小八隊、國中軟、硬式各四隊及高中三隊350位選手同場競技。上午開幕戰由竹南山佳國小迎戰頭份后庄國小，兩軍上演精彩攻防，互有領先，場邊加油聲不斷。苗栗縣體育會棒球委員會主任委員楊明燁表示，比賽將至十二月十三日，場場精彩可期，歡迎鄉親到場觀戰，也為小選手們加油。
副縣長邱俐俐、教育處體健科長葉馥榛、體育場場長陳慧欣、體育會總幹事周仁聖、棒球委員會主任委員楊明燁、議員曾美露上午主持開幕，邱俐俐、楊明燁兩人並上場揮棒與選手同樂。精彩賽事在山佳國小投手謝劭禹代表選手宣誓後依序登場。
副縣長邱俐俐指出，縣府長期推動基層棒球發展，透過四級棒球錦標來銜接培育教育，讓小選手可以在家鄉穩定的訓練，安心追求棒球夢想。她表示，縣府會持續完善比賽場地和設施，希望培育出更多優秀的棒球好手。
棒球委員會副總幹事何峻甯表示，此次比賽分為少棒軟式、青少棒硬式、青少棒軟式及青棒組，分別於十二月十至十三日比賽，希望與賽者藉比賽相互切磋，增長球技，促進友誼，也預祝大家有好成績。
