苗栗縣理事長盃街舞錦標賽 6/14中正堂熱鬧登場

苗栗的年輕囡仔跳出新高度！六月十四日由苗栗縣體育會街舞委員會主辦的年度街舞盛事「苗栗縣一一五年度理事長盃街舞錦標賽」在苗栗縣中正堂演藝廳熱鬧開跳。這場專為推廣青少年街舞打造的年度大型活動，今年成功召集了苗栗在地各級學校的熱舞社團，包含建功國小、文華國小、照南國中、三灣國小等學校與 在地街舞團隊齊聚一堂。總計有二十支隊伍、將近三百位在地「舞林高手」同台尬舞，吸引了超過五百位家長與熱情鄉親到場觀賽，將把中正堂塞得水洩不通、尖叫聲連連！

國中小熱舞社大集結 展現超強山城少年力，這次比賽不僅是實力的切磋，更是苗栗青少年展現自信的最高舞台。從國小到國中的同學們個個有備而來，精準的對位、整齊劃一的動作與充滿自信的眼神，讓現場鄉親看得目不轉睛。許多阿公阿嬤、爸爸媽媽全家出動，手拿應援板在台下賣力吶喊，直呼：「現在的小孩真的太厲害、太有熱情了！」看到山城孩子們在舞台上發光發熱，全場氣氛嗨到最高點。

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專業評審與頂尖團隊炸場 K-POP隨機舞蹈將嗨翻全場，為了給基層熱舞心血最棒的舞台體驗，主辦單位特別邀請了業界重量級的專業評審坐鎮，並重磅請到知名街舞團隊 Pilipoplock 與 Unidance 帶來高規格的示範演出。大師級的律動與神級排舞一登場，瞬間點燃全場炸裂氣氛，台下尖叫聲幾乎要掀翻中正堂天花板！

除了正統的街舞排舞賽事，今年更加入了能讓全場一舉嗨翻的 K-POP 隨機舞蹈大賽！現場音樂一放，多達五十位熱愛韓流舞蹈的選手瞬間湧入舞台中央一同熱舞。不管是超辣的排舞還是爆發力十足的男團舞，大家一聽到音樂身體就自動合體、默契十足，將現場氣氛直接推向最高潮！

深耕基層街舞，讓苗栗孩子跳向大舞台，苗栗縣體育會街舞委員會表示，街舞已經是國際正式的運動競技項目，苗栗雖然是山城，但孩子們的節奏感與天分絕對不輸大都市。這次看到建功、文華、照南、三灣等學校社團展現出這麼驚人的凝聚力，未來一定會持續舉辦，提供給苗栗愛跳舞的孩子更多資源與發揮空間，讓這股青春的「街舞風暴」繼續在苗栗蔓延！