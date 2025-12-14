苗栗縣產業金實卓越獎啟動 四場座談引領企業接軌 ESG 與淨零

【警政時報 江雁武／苗栗報導】因應全球氣候變遷與永續轉型浪潮，苗栗縣政府正式啟動「苗栗縣產業金實卓越獎」系列座談會，透過四場次實體講座，協助縣內企業深入理解 ESG（環境、社會、公司治理）、淨零排放與職場平權等關鍵議題，強化永續治理能力，打造具國際競爭力的在地產業標竿。

苗栗縣政府指出，隨著聯合國永續發展目標（SDGs）及我國《氣候變遷因應法》上路，2050 淨零排放已成為國家級發展目標，產業在碳管理、能源轉型、治理制度與人才留任等面向，皆面臨實質挑戰。尤其苗栗縣以科技與製造業為主，企業若能及早布局 ESG 與低碳轉型，將有助於提升供應鏈競爭力與市場信任度。

本次「苗栗縣產業金實卓越獎」設立四大獎項，全面涵蓋企業永續與社會共融面向，包括表揚企業於環境永續與幸福職場表現的「產業金實卓越獎」，肯定女性於永續領域展現影響力的「女力典範獎」，聚焦碳管理、綠色製造與節能循環成果的「環境特殊貢獻獎」，以及鼓勵打造性別友善職場的「性平特殊貢獻獎」，藉此建立公開表揚與示範機制，帶動地方產業整體升級。

苗栗推產業金實卓越獎，企業永續與女力典範齊亮相。(圖/記者澄石翻攝)。(圖/記者澄石翻攝)

為協助企業掌握獎項精神與申請重點，縣府特別規劃四場次座談會，邀請工業技術研究院（工研院）專業講師主講，內容涵蓋全球淨零與 ESG 最新趨勢、獎項申請資格與評選重點、申請書撰寫實務指引，並安排現場 Q&A，協助企業即時解惑、加速實務導入。

系列活動由苗栗縣政府主辦，跨境雲科技股份有限公司承辦，並結合縣內工業會、商業會、產業園區及相關法人單位共同協辦，展現公私協力推動永續發展的行動力。縣府期盼透過獎項與輔導並進，協助企業穩健邁向低碳轉型，打造苗栗產業新的永續競爭優勢。

苗栗縣產業金實卓越獎系列座談會啟動，引領企業接軌 ESG、邁向淨零轉型。(圖/記者澄石翻攝)

