苗栗縣碧英孝行獎 表揚14學子

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大千慈善事業基金會今(16)日舉辦第12屆「碧英孝行獎」頒獎，14名學子獲獎，縣議長李文斌、縣府秘書長陳斌山出席觀禮。基金會董事長暨大千健康醫療體系總裁徐千剛表示，40年前的今日正是大千醫院成立的第一天，選在今天表揚學子們的孝行事蹟別具意義，期望透過分享每位孩子的感人故事，可以帶給社會正面溫暖的力量。

獲獎學生為六合國小張文芯、泰興國小林語芯、景山國小劉品良、大湖國中詹前勇、通霄國中鄭文雅、照南國中林瑜暄、三義高中國中部田皓元、興華高中國中部芎芷柔、國立卓蘭高中國中部林亮岑、國立大湖農工劉家萁、國立苗栗高中胡明彥、國立苗栗農工鍾亦昀、謝怡婷，及台中市大甲區華龍國小古恩瑀。

張文芯體貼懂事，協助祖母做家事、照顧因意外受傷的祖父及年幼的表弟；雖不與母親同住，但週末時總會主動到母親家中幫忙家務，給予母親貼心關懷。詹前勇雙親工作奔波，他照顧年邁且多病的祖父母，更當代理家長，照顧4名年幼的弟妹，將家中大小事打理得井井有條。

胡明彥為家中幼子，因兄姊皆已離家，他肩負起照顧生病母親的責任，為緩解父親經濟的壓力，利用課餘時間工讀。古恩瑀從小就照顧因意外而下肢癱瘓的父親，無論生活起居、協助移位或按摩都難不倒他，甚至照護父親身上傷口及更換導尿管。

林瑜暄為讓辛苦工作的父親無後顧之憂，擔負起照顧年邁祖母、生病母親及年幼妹妹的責任，並主動料理家中大小事，用溫柔與堅強支撐整個家庭。

徐千剛表示，40年來，大千從20床的小醫院，成為苗栗縣首家重度級急救責任醫院及唯一的癌症品質認證醫院。除了致力提升專業醫療，更希望能善盡企業社會責任，照顧弱勢及孩童。「碧英孝行獎」更是承襲母親劉碧英老師關懷學子的用心而成立。今年獲獎的14名同學不僅恭敬孝順，且在校內外都有優異的表現，楷模事蹟令人感動。

