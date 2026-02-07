苗栗縣社會福利促進協會免費物資共享 縣長感謝志工夥伴的用心

苗栗縣社會福利促進協會昨七日於後龍紫雲宮舉辦「喜慶新春、歡喜共享～免費物資共享日」活動，透過愛心物資的發送，讓資源被利用、需要的人得到支持，縣長鍾東錦感謝協會的所有夥伴、志工，以及長期支持社會公益的鄉親朋友，為社會傳遞溫暖，展現彼此扶持的力量，縣長另提到後龍新港高中預定地將興建陽明交大學院，將照顧到後龍等地學子，期待動工後工程盡速完工。

苗栗縣社會福利促進協會長期關注弱勢族群也積極推動社會公益，透過資源整合、物資分享，執行長梅雯霞表示，集結全台各界愛心不僅準備民生物資給清寒戶，更開放鄉親挑選日常、娛樂用品，讓更多家庭在歲節時分感受到社會的溫情，同時宣導資源回收與再利用觀念，讓善的循環在社會間生生不息。

苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、議員林寶珠、鄭秋風、後龍鎮長謝清輝以及各級民意代表昨七日共同見證暖心義舉，活動不僅發揮愛心更響應環境永續的理念，縣府也會持續與在地團體緊密合作，推動更多關懷服務，讓需要幫助的家庭得到支持，號召更多民眾加入公益行列，打造友善溫暖的苗栗（見圖）。

縣長鍾東錦表示，在社會物質越來越豐富的情況下，社會進步但也造成貧富差距懸殊，政府除了用稅金制度推動福利、建設以外，善心人士、社團更是出錢出力辦愛心活動，非常感謝協會在冷冷的天辦理溫暖的活動幫助弱勢，而縣府、公所人力不夠十分需要社會團體的協助，今天在苗栗縣社會福利促進協會用心規畫之下，讓需要幫助的民眾感受到社會暖流，這樣的精神值得大家讚許。縣長鍾東錦提到陽明交大將於後龍新港高中預定地興建學院，他強調，此案在三年前便著手研議，但對於政策的施行，縣長秉持縝密規畫、有效率、說話算話的態度，考量科學實驗中學規定必須在科學園區裡，要等到竹南、頭份科學園區規畫完成後才會有學校，且有人數的規定，因此為照顧到後龍及其他鄉鎮市喜歡讀書的學生，目前學院已在設計規畫中，期待動土後工程如質如期盡速完工，擬定一一七年招生入學。