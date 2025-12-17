苗栗縣立圖書館推廣閱讀 全家超商可取、還書

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為推廣閱讀風氣、便利民眾借、還書，苗栗縣立圖書館與全家便利商店合作推出「超商借還書服務」，讀者在家即可上網申請借書，選擇全台(除離島外)的全家超商門市取書；閱讀完畢後，也能直接至全家超商門市寄回，讓閱讀更便利。

苗栗縣立圖書館表示，凡持有苗栗縣公共圖書館借閱證或持有桃園市、新竹縣市等縣市圖書館借閱證並完成「桃竹竹苗一證通」申請成為苗栗縣公共圖書館讀者帳號者，繳納保證金500元，即可啟用此項服務。讀者在苗栗縣公共圖書館館藏查詢網頁申請借書後，圖書館將書籍配送至指定的全家便利商店。

廣告 廣告

讀者待超商通知取書後，至門市支付每筆50元物流費即可領取。還書時，讀者可至台灣本島任一全家便利商店門市使用FamiPort辦理寄件，支付每筆45元物流費後即可完成還書。其他服務資訊可至苗栗縣立圖書館官網 「使用規定」查詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

溪州芭樂農「逆境求生」！37歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

