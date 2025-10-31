苗栗縣第230個社區照顧關懷據點揭牌

▲苗栗縣社會福利促進協會社區照顧關懷據點揭牌。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】社團法人苗栗縣社會福利促進協會開辦的社區照顧關懷據點今天正式揭牌，是全縣第230個據點。縣長鍾東錦上午到場致贈15萬元社區關懷據點開辦費，並高歌一曲「流浪的歌聲」與長輩們同樂。鍾東錦鼓勵社區老年人都踴躍到關懷據點，大家聚在一起相互學習、關懷彼此，讓老年生活過得更健康、快樂、充實。

苗栗縣截至10月底，65歲以上人口數為10萬6千餘人，佔全縣總人口約20%，即將步入超高齡社會。

縣府社會處指出，為讓長輩在熟悉的社區能安心生活，實現在地安老的願景，鍾縣長上任後即致力推動設置「社區照顧關懷據點」，加上今天在苗栗市福麗里揭牌的社會福利促進協會社區照顧關懷據點，目前全縣共有230個據點，也是苗栗市第26個關懷據點，福麗里第2個關懷據點，全縣據點布建率已達83.64%。

縣長鍾東錦、縣府社會處長張國棟、議員鄭碧玉、楊明燁、許櫻萍、徐筱菁、孫素娥、苗栗市長余文忠、立委邱鎮軍秘書楊金福上午到場，與社會福利促進協會理事長葉儀生、執行長梅雯霞一起為社會福利促進協會社區照顧關懷據點揭牌，並與據點長輩一起活動筋骨。鍾縣長會中除致贈15萬元社區關懷據點開辦費，還高歌一曲「流浪的歌聲」與長輩們同樂，精湛歌聲博得熱烈的掌聲。

縣長鍾東錦指出，今天成立的苗栗縣社會福利促進協會社區照顧關懷據點，雖然空間不大，但看見長輩們個個精神奕奕，感覺相當溫馨。他鼓勵社區的長輩都踴躍到關懷據點，不管是勞作、聽課、遊戲、唱歌，大家聚在一起相互學習、關懷彼此，也讓自己的老年生活更健康、快樂、充實。

鍾東錦表示，縣府除了持續舉辦系列讓長輩們有幸福感的活動，也請社會處和衛生局協助各關懷據點聘請專家、老師多關懷長者的休閒生活，讓來到關懷據點成為一種享受，每位老人住在苗栗都更有幸福感。

縣府社會處指出，目前全縣志工人數為4,100多人，每個月透過據點服務約6萬人次長者。縣府未來將持續積極向中央爭取補助及運用公益彩券盈餘的經費，輔導新單位成立社區照顧關懷據點，並給予據點更多的資源，朝向設置一村里一據點為目標，實踐「福栗佈老樂活園」，讓長者能就近到據點參與健康促進活動以延緩老化，實現在地老化的理想與目標。